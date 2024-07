Von der Leyen rieletta alla Commissione Ue nonostante il voto contrario di FdI: la scelta di Giorgia Meloni

Ursula von der Leyen fa il bis: il Parlamento europeo l’ha rieletta presidente della Commissione Ue con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Gli eurodeputati di FdI hanno votato contro. Giorgia Meloni, dopo settimane di avvicinamenti e foto insieme, avrebbe percepito l’assenza di aperture per una vicepresidenza esecutiva per l’Italia, così avrebbe dato mandato di votare no.

Von der Leyen ancora presidente della Commissione Ue

La maggioranza assoluta era di 360 voti. I sì corrispondono alla somma esatta dei seggi di popolari, socialisti e liberali. I risultati del voto sono stati accolti da un lungo applauso. Standing ovation da parte degli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari.

Il no di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni

Nessun cenno di entusiasmo da parte di conservatori ed estrema destra. Seduti senza applaudire gli eurodeputati di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: ANSA

Strasburgo (Francia), 18 luglio 2024 – L’abbraccio fra Ursula von der Leyen e Manfred Weber, presidente del Ppe.

Secondo i retroscenisti Ecr, il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei guidato da Giorgia Meloni, avrebbe lasciato libertà di coscienza sul voto di conferma a von del Leyen.

Ma Meloni avrebbe invitato i suoi a votare contro anche per evitare l’accusa di tradimento da parte della Lega e degli altri partiti conservatori europei.

La gioia di Ursula von der Leyen

“Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”, ha scritto Ursula von der Leyen su X subito dopo aver ottenuto la riconferma alla guida della Commissione europea.

Ursula Gertrud Albrecht, coniugata von der Leyen, rimarrà dunque alla guida dell’esecutivo europeo fino al 2029.

Fra i punti principali del suo programma il Green Deal, la difesa dei confini europei dall’invadenza russa, l’aumento della spesa per gli armamenti, l’informatizzazione e il contrasto all’immigrazione clandestina nel rispetto dei diritti umani.

Di fatto, il Parlamento di Strasburgo ha scelto la continuità prima riconfermando la propria presidente Roberta Metsola nel voto del 16 luglio e poi rivotando von der Leyen alla guida dell’esecutivo.

Quale futuro per l’Italia

Non essendo riuscita a ottenere la vicepresidenza esecutiva, e dunque non avendo una Commissione Ue favorevole, l’Italia si trova adesso in una situazione difficile, con una procedura d’infrazione in corso, con il rapporto deficit/Pil al 140% e con 12 miliardi all’anno da trovare per far rientrare il deficit.

Intanto si avvicina l’appuntamento con una Manovra economica i cui margini saranno assai risicati.