Vladimir Putin ha la soluzione per fermare la guerra tra Israele e Hamas: "Creare uno Stato palestinese"

Per Vladimir Putin la principale responsabile del conflitto israelo-palestinese divampato nuovamente dopo l’attacco di Hamas di sabato 7 ottobre è la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Il leader russo lo ha affermato durante l’incontro al Cremlino con il primo ministro dell’Iraq Mohammed al-Sudani.

Le sue parole: “Purtroppo stiamo assistendo ad un netto peggioramento della situazione in Medio Oriente. Penso che molte persone sarebbero d’accordo con me nel dire che si tratta di un chiaro esempio del fallimento della politica statunitense in Medio Oriente“.

Quindi il leader russo propone la sua soluzione: “È necessaria l’attuazione delle risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente“.

L’Iraq, ricordiamo, è tra i Paesi che appoggiano l’azione di Hamas insieme all’Iran – Ali Khamenei ha manifestato il suo supporto “baciando le mani di coloro che hanno pianificato l’attacco al regime sionista” – e alla Cecenia di Ramzan Kadyrov, mentre Zelensky paragona l’operato di Hamas a quello della Russia.