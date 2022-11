Vittorio Veneto, l'ex colonnello dei parà ucciso dal figlio di 24 anni: brutale omicidio nel cuore della notte

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nel cuore della notte, a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, si è verificato un terribile omicidio: la vittima è Francesco De Felice, ex colonnello dei paracadutisti, e ad ucciderlo non ci sarebbero dubbi sia stato il figlio di 24 anni. I dettagli della drammatica vicenda.

Ex colonnello dei parà ucciso dal figlio

Stando a quanto riferiscono fonti locali e il sito Congedati Folgore, tutto è accaduto nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022. I Carabinieri e il personale del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) sono stati chiamati in una casa di Via Rosolen a Vittorio Veneto circa alle 4.30 del mattino.

Qui, hanno trovato il corpo senza vita di Francesco De Felice, 56enne ex colonnello dei parà originario di Livorno. Stando a quanto riportato, il suo ultimo incarico è stato presso il Cooperazione Civile – Militare fuori dal territorio nazionale (CIMIC) a Motta di Livenza, sempre in provincia di Treviso.

Fonte foto: Virgilio Notizie Francesco De Felice era da poco in pensione e viveva a Vittorio Veneto

La sua nuova vita è stata però tragicamente stroncata da uno dei figli, il 24enne Riccardo, che lo avrebbe ucciso in piena notte in seguito ad una lite familiare. Solo pochi giorni fa, sempre nel trevigiano, un uomo ha aggredito la moglie a colpi di mattarello ed è è stato arrestato per tentato omicidio.

Colpito alla testa e accoltellato

Stando a quanto ricostruito, il giovane nell’ultimo periodo avrebbe dato segni di disturbi paranoici persecutori nei confronti del padre e da qualche giorno si era allontanato da casa. Francesco De Felice è però andato a riprenderlo e nella notte sarebbe avvenuto il tragico litigio.

Il 24enne avrebbe infatti colpito il padre alla testa per due volte con un attrezzo, forse un manubrio per i pesi o una sbarra per le flessioni. Poi, dal momento che il 56enne continuava a muoversi, gli ha inferto anche tre coltellate – di cui una si è rivelata fatale.

La moglie, per molti anni insegnante in una scuola superiore, ha sentito i rumori e si è svegliata: il figlio però le ha impedito l’ingresso nella stanza bloccando la porta con un mobile.

Arrestato il figlio di 24 anni

Dopo un po’, il figlio dell’ex colonnello dei parà ha aperto e sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, ormai impossibilitati a fare qualsiasi cosa per salvare la vita a Francesco De Felice.

Riccardo avrebbe aspettato l’arrivo dei carabinieri sul pianerottolo di casa e a loro avrebbe detto di essere stato perseguitato dal padre e che questi voleva fargli del male.

I militari hanno trovato il corpo del 56enne sul divano di casa. Il figlio è stato arrestato e portato nel carcere di Treviso con l’accusa di omicidio volontario, ma nei suoi confronti è stata già disposta una perizia psichiatrica.