Omicidio a Vittorio Veneto, uomo trovato morto in casa nel Trevigiano con ferite da taglio: sentito il figlio

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita e con ferite da taglio a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La vittima, Francesco De Felice, era un militare in congedo. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Gazzettino sarebbe stato ucciso mentre dormiva sul divano. A dare l’allarme intorno alle 4.30 del mattino sarebbe stata la moglie. In casa anche il figlio di 24 anni della coppia, trovato in stato confusionale sul pianerottolo dai carabinieri. Il ragazzo sarebbe in cura per problemi psichici.

Il ritrovamento

Il cadavere di De Felice presenterebbe diverse contusioni, una ferita al collo e un ematoma alla testa. Sul corpo non ci sarebbero segni di colluttazione, elemento che fa pensare che l’uomo sia stato colpito nel sonno.

Secondo le ricostruzioni il 56enne sarebbe stato aggredito mentre si trovava seduto sul divano. Colpito mortalmente con un’arma da taglio e un corpo contundente si sarebbe alzato prima di crollare a terra nel mezzo della stanza dove è stato ritrovato senza vita.

Sentito il figlio

Scattato l’allarme sul posto sono interventi Suem e carabinieri. I militari dell’Arma hanno preso in consegna il figlio trovato in stato confusionale e lo hanno messo a disposizione del magistrato di turno che lo ha sentito sulla vicenda.