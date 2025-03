Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, la figlia Evelina in ospedale: "Non pensavo fosse così grave"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una forte depressione e del conseguente rifiuto di alimentarsi. Evelina Sgarbi, la figlia del critico d’arte, ha raccontato in tv di essere rimasta scioccata dopo averlo visto per la prima volta in ospedale. Il quadro clinico è serio, ma ci sarebbero anche piccoli segnali incoraggianti.

La figlia Evelina e le condizioni di Vittorio Sgarbi

Durante la sua intervista a La Volta Buona, Evelina Sgarbi ha spiegato che non vedeva il padre da novembre: “Non rispondeva più a messaggi o chiamate, nemmeno a Natale. È stato difficile persino sapere dove fosse”.

Quando è riuscita a fargli visita, ha trovato un uomo profondamente cambiato, stanco, silenzioso e molto dimagrito.

Fonte foto: IPA

Evelina e Vittorio Sgarbi insieme nello studio di una trasmissione televisiva

“Vederlo così mi ha scossa profondamente. Lui è sempre stato vitale, vederlo immobile a letto è stato durissimo”, ha raccontato.

Giovedì 27 marzo, però, un primo segnale positivo: “Ha chiesto di essere nutrito, è un passo avanti”.

La proposta: “Serve una struttura psichiatrica”

Nel suo intervento in diretta, la figlia di Vittorio Sgarbi ha anche avanzato una proposta concreta: spostare il padre in una struttura specializzata in cure psichiatriche.

“Curarlo come se fosse un centenario non ha senso. Ha bisogno di un centro in grado di affrontare questa malattia alla radice”.

Evelina ha ribadito che i medici stanno già seguendo un percorso di cura, ma secondo lei serve un ambiente dedicato esclusivamente alla salute mentale, che possa garantire maggiore continuità terapeutica.

I conflitti tra padre e figlia

Nel corso dell’intervista, Evelina Sgarbi ha ricordato anche le tensioni col padre, in particolare dopo il rifiuto di partecipare al Grande Fratello. “Papà si arrabbiò moltissimo, disse che mi ero tirata indietro dal suo mondo”.

Il dissidio portò a una rottura personale ed economica: “Smise di pagarmi gli studi, mi disse che avrei potuto mantenermi con i soldi del reality”.

Ma oggi il legame sembra riaprirsi: “Gli ho proposto di fare un video insieme, ha accettato. Spero davvero che riesca a riprendersi. Ha la forza per farlo, ma ha bisogno di aiuto vero”.