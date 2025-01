Vittorio Rizzi al Dis dopo Elisabetta Belloni, chi è il prefetto scelto da Meloni per i servizi segreti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sarà Vittorio Rizzi il nuovo capo del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni. La scelta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ricaduta sul prefetto, attuale vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi, parte dei servizi segreti italiani).

L’annuncio di Giorgia Meloni su Vittorio Rizzi al Dis

Durante la tradizionale conferenza stampa annuale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che nominerà il prefetto Vittorio Rizzi come nuovo direttore del Dis, cioè i servizi segreti italiani, dopo le dimissioni presentate dalla precedente direttrice, Elisabetta Belloni.

La nomina di Rizzi verrà fatta formalmente nel Consiglio dei ministri del pomeriggio di giovedì 9 gennaio.

Fonte foto: ANSA

Vittorio Rizzi è stato scelto da Giorgia Meloni come nuovo capo del Dis, dopo le dimissioni di Elisabetta Belloni.

Chi è Vittorio Rizzi, nuovo capo del Dis

Il prefetto Vittorio Rizzi ricopre attualmente l’incarico di vice direttore dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, parte dei servizi segreti italiani.

Rizzi vanta una lunga carriera ai vertici delle forze di polizia. È stato vice capo vicario della Polizia di Stato e ha ricoperto diversi incarichi chiave, come il ruolo di guida delle Squadre Mobili di Venezia, Milano e Roma. Nella città di Bologna, Vittorio Rizzi ha diretto le indagini sull’omicidio di Marco Biagi, mentre a L’Aquila ha lavorato come questore.

In seguito, ha assunto il ruolo di direttore dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi e, da prefetto, ha guidato prima l’Anticrimine e poi la Polizia Criminale.

Attualmente, Vittorio Rizzi ricopre anche il ruolo di docente di Criminologia nel Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma.

Perché Belloni si è dimessa da capo dei servizi segreti

Come da lei stessa spiegato pubblicamente, Elisabetta Belloni si è dimessa da capo dei servizi segreti perché aveva capito che, anche nel nuovo anno, sarebbe “tornata sulla graticola“.

Nel mese di dicembre il nome di Belloni, già circolato in passato per i ruoli di presidente della Repubblica e presidente del Consiglio, era emerso nel toto-nomi per il “dopo Fitto” al ministero del Pnrr. Dopo una serie di voci sulla presunta contrarietà del ministro degli Esteri Tajani e sul presunto cattivo rapporto tra Belloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano, era arrivata però la marcia indietro sul suo nome.

Come spiegato sul Corriere della Sera, sarebbe stato proprio questo a convincerla che gli ultimi suoi mesi di mandato come capo del Dis (in scadenza a maggio) sarebbero stati per lei “un vero e proprio stillicidio“.

La direttrice del Dis ha detto: “Quando ho avvertito che cominciavano a circolare voci sul mio futuro e sul mio successore ho ritenuto fosse arrivato il momento di lasciare“.

Le dimissioni di Elisabetta Belloni diventeranno effettive il 15 gennaio. Nel “toto nomi” per la sua successione, oltre a quello di Rizzi, erano finiti anche i nomi di Francesco Paolo Figliuolo, Bruno Valensise (direttore Aisi), Giovanni Caravelli (direttore Aise), Vittorio Pisani (capo Polizia di Stato), Carlo De Donno (oggi all’Aisi), Giuseppe Del Deo (che ad agosto aveva affiancato Elisabetta Belloni) e la prefetta Alessandra Guidi.