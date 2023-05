Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia e Lamberto Giannini è Prefetto di Roma: tutte le nomine del Cdm

Giro di ruoli deciso in Consiglio dei ministri. Convocato nella mattina di giovedì 11 maggio, ha deciso per la nomina di Vittorio Pisani come capo della Polizia, che sostituisce Lamberto Giannini. A quest’ultimo va, invece, il posto come Prefetto di Roma. Decisi anche il nuovo capo della Guardia di finanza e l’amministratore delegato della Rai.

Le nuove nomine

Il nuovo Prefetto di Roma è quindi Lamberto Giannini, nato nel 1964 e con un passato come capo della Digos. Dopo 2 anni al vertice della polizia, è stato anche un investigatore nell’antiterrorismo.

Vittorio Pisani, a capo della Polizia, è invece l’attuale vicedirettore dell’Aisi (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna).

“Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, Pisani e Giannini sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La nomina del capo della Guardia di Finanza

Alla guida della Guardia di Finanza sarebbe stato scelto Andrea De Gennaro.

Secondo Ansa, la formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm.

Dietro la scelta di rinviare la decisione, c’è la richiesta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che attualmente si trovai in Giappone, di essere presente al Consiglio dei ministri per la nomina.

“Il Consiglio dei ministri – riporta il comunicato del governo – ha preso atto che il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti formalizzerà nella prossima riunione la proposta di nomina del comandante generale della Guardia di Finanza, sulla base dell’accordo politico già raggiunto”.

Nuovo amministratore delegato Rai

Dopo le dimissioni di Carlo Fuortes dalla carica di amministratore delegato della Rai, il Cdm ha nominato il nuovo ad dell’azienda.

Si tratta di Roberto Sergio, manager interno da tempo, arrivato in Rai nel 2007 e da quasi 6 anni alla guida della Radio.

Fino al giorno prima, sembrava che la nomina fosse bloccata, in conseguenza di alcune tensioni all’interno della maggioranza tra Lega e Fratelli d’Italia.