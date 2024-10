Vittorio Feltri su Francesco Spano e il ministro Alessandro Giuli: "Girano voci su orge gay al Ministero"

Ulteriori indiscrezioni sull’addio del Capo di Gabinetto del ministero della Cultura Francesco Spano sarebbero emerse dopo il servizio di Report e poco avrebbero a che fare con lo scandalo consulenze rivelato dalla trasmissione di Rai 3. Voci secondo cui dietro le dimissioni ci sarebbe un attacco diretto sull’orientamento sessuale del braccio destro del ministro Giuli. Ad alimentare queste ricostruzioni il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri.

Interpellato da Il Foglio sulla vicenda, il giornalista e consigliere regionale in Lombardia ha rivelato le ricostruzioni che gli sarebbero arrivate da più fonti, relative a presunte “orge” andate in scena nelle stanze del ministero della Cultura, che sarebbero la vera causa delle dimissioni di Spano.

“Non c’è cronista politico d’Italia, me compreso – ha assicurato Feltri – che in questi giorni non abbia ricevuto telefonate di politici e colleghi che raccontavano, in una specie di telefono senza fili, storie incredibili sul ministero del ‘Cultura’, su orge gay al ministero e altre cose assurde e francamente vergognose persino per uno come me che dell’esagerazione ha fatto una cifra professionale”.