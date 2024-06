Vittorio Feltri si scaglia contro Ilaria Salis eletta al Parlamento europeo: "Persona indegna, 4 condanne"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Feltri attacca frontalmente Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo. Martedì 11 giugno, intervenendo su Rete 4 nel programma “Prima di domani” condotto da Bianca Berlinguer, il fondatore di Libero si è detto indignato per l’elezione dell’attivista.

Vittorio Feltri contro Ilaria Salis: “Non è degna”

Il direttore editoriale de Il Giornale si è scagliato contro la 39enne accusata di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi.

Questo il suo commento sul risultato delle urne:

Sono turbato e anche scosso per il fatto che sia stata eletta Ilaria Salis, che a me non sembra degna.

In studio insieme a Berlinguer c’era Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha difeso la scelta di candidare l’insegnante e ha contrattaccato dicendo che, secondo lui, dovrebbe creare molto più scalpore l’elezione del generale Roberto Vannacci.

L’analisi del voto del fondatore di Libero

Feltri ha detto la sua non soltanto su Salis ma in generale sui risultati della consultazione dell’8 e 9 giugno.

Secondo lui la vittoria di Giorgia Meloni era quasi scontata, ma “mi ha molto sorpreso che Elly Schlein sia riuscita a prendere qualche voto, rubandolo sicuramente ai 5 Stelle”.

Le elezioni hanno visto trionfare Fratelli d’Italia, seguito dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, crollato al 10%.

Salis al Parlamento europeo: la difesa di Fratoianni

Fratoianni, nel commentare il buon risultato di Avs, si è soffermato in particolare su Salis.

“Lei si dichiara innocente – ha spiegato – è stata in carcerazione preventiva per sedici mesi ma tanti cittadini italiani in democrazia l’hanno scelta”.

Poi la stoccata alla Lega e al suo candidato di punta: “Salis ha proseguito Fratoianni – è stata scelta liberamente dagli elettori, che hanno premiato anche un personaggio come Vannacci. Questo dovrebbe turbarci di più”.

Il riferimento, molto chiaro, è al generale candidato ed eletto con la Lega nonostante le molte polemiche che hanno contraddistinto la sua campagna elettorale.