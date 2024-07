Vittorio Feltri contro Ilaria Salis "vestita come una cameriera di Catanzaro", il sindaco annuncia la querela

“Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste”. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, non ha preso bene l’ennesima uscita di Vittorio Feltri. L’editorialista del Giornale ha commentato le foto di Ilaria Salis nel suo primo giorno a Bruxelles dopo l’elezione al Parlamento europeo, ha scritto: “È vestita come una cameriera di Catanzaro, proprio la cosa più bassa che si possa immaginare”.

Vittorio Feltri, l’offesa a Ilaria Salis

Le parole di Feltri hanno scatenato l’indignazione di molte persone.

In particolare, come riporta La Repubblica, hanno fatto infuriare il sindaco Fiorita, che ha definito le offese “inaccettabili” e “razziste“. Il primo cittadino ha aggiunto:

Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità.

Non è la prima volta che Feltri se la prende con la Calabria.

Negli anni ’80, in un reportage da San Luca, definì le donne sanlucote “vecchie, goffe e nere come insetti“.

Il precedente degli anni ’80

Anche il direttore del Quotidiano del Sud, Massimo Razzi, ha duramente criticato Feltri. In un corsivo provocatorio, Razzi scrive: “Vittorio Feltri, vaff…“. E aggiunge: “Se a questa gente tu parli educatamente e sociologicamente di ‘body shaming’ e di ‘razzismo nord-sud’, ti dicono che sei il solito esponente del ‘politically correct’ e ti danno, tanto per gradire, del ‘pidiota, buonista’“.

Razzi ricorda anche il precedente di San Luca: “Con la Calabria sei recidivo“.

Catanzaro si ribella: doppia querela

L’attacco di Feltri a Ilaria Salis (non il primo, già il 12 giugno il giornalista si era scagliato contro l’attivista) ha provocato una forte mobilitazione in Calabria.

I sindaci della regione hanno firmato un appello contro le parole dell’editorialista, e in molti sui social network hanno espresso solidarietà alla neoeuroparlamentare.

Salis ha annunciato che querelerà Feltri. “Le sue parole sono offensive e lesive della mia dignità – ha dichiarato la deputata – Non posso permettere che nessuno offenda in questo modo la mia città e le donne calabresi”.