Vittorio Feltri contro Antonio Tajani su Il Giornale, la risposta di Paolo Barelli di FI: “Confusione senile”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Duro botta e risposta tra il giornalista Vittorio Feltri e gli esponenti di FI – Forza Italia. Dopo l’editoriale al vetriolo contro la politica europea del vicepremier Antonio Tajani, i compagni di partito lo difendono, mettendo in dubbio la professionalità e la lucidità del direttore editoriale de Il Giornale.

L’attacco di Vittorio Feltri ad Antonio Tajani

In un recente editoriale pubblicato sul quotidiano Il Giornale, il direttore editoriale Vittorio Feltri ha aspramente criticato Antonio Tajani.

A finire nel mirino del giornalista è la posizione in Ue del segretario di Forza Italia, considerata da Feltri troppo vicina a quella della sinistra.

Fonte foto: ANSA Maurizio Gasparri e Antonio Tajani

“Antonio caro, perché hai accettato l’inciucio?” chiede Feltri senza mezzi termini, ipotizzando una vicinanza ai “gongolanti” dem e troppa poca armonia con le idea della premier Giorgia Meloni.

Rincarando la dose, Feltri invita Tajani a non deludere Silvio Berlusconi, l’uomo grazie al quale il vicepremier “è giunto ai vertici del Parlamento di Strasburgo accomodato nella bambagia del Ppe acconciatagli” dallo stesso Berlusconi.

La risposta di FI all’articolo de Il Giornale

La risposta dei compagni di partito di Tajani non si è fatta attendere. Il primo a prendere le parti del segretario di Fratelli d’Italia è stato il capogruppo Maurizio Gasparri.

“Evidentemente per superficialità o per distrazione ha scritto cose che prescindono dalla realtà”: il commento di Gasparri.

Rivolto a Feltri, il capogruppo ha infine concluso: “Fa sempre in tempo a chiedere scusa per tutte le fesserie che ha costretto un importante giornale a pubblicare”.

Ancor più severa la risposta del presidente dei deputati FI, Paolo Barelli, secondo cui le parole di Feltri: “destano sorpresa perché manifestano una senile confusione di idee lontane dalla realtà”.

Alla veneranda età dell’editorialista si aggrappa anche il portavoce Raffaele Nevi: “Vittorio Feltri, come spesso gli capita, ormai, parla di cose che non conosce. Dovrebbe quindi capire che è arrivata l’ora, per lui, di mettersi a riposo. Tra l’altro, chi lo conosce comprende bene che ne ha veramente bisogno”.

“Solo provocazioni e invettive, spinte purtroppo al limite dell’insulto. Un attacco ingeneroso e, purtroppo per l’autore, sorretto da argomentazioni errate” è il più pacato commento di Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.