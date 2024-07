Vittorio Feltri attacca Gasparri e lo insulta via social: "Fai schifo". La replica del senatore al giornalista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo scontro tra il giornalista Vittorio Feltri e il senatore Maurizio Gasparri, non è ancora concluso. La polemica ha avuto origine da un articolo critico di Feltri nei confronti di Antonio Tajani, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, per la sua presunta connivenza con la sinistra europea. Da qui è partita una serie di botta e risposta, culminati in insulti personali e repliche sarcastiche.

L’inizio della polemica sulle pagine de il Giornale

La miccia è stata accesa da un intervento di Vittorio Feltri su il Giornale. Le righe incriminate sono quelle dove accusa Antonio Tajani di aver orchestrato un “inciucio politico” per escludere Giorgia Meloni dai giochi dei top jobs europei.

Secondo Feltri, Tajani agirebbe come “una costola della sinistra in Europa”, favorendo personalità come Elly Schlein piuttosto che supportare la premier italiana.

Fonte foto: ANSA Vittorio Feltri a un evento de il Giornale (24 giugno 2024)

Maurizio Gasparri, rispondendo per il partito, ha definito l’articolo di Feltri come frutto di “senile confusione”, accusandolo di superficialità. Ha infine invitato Feltri a chiedere scusa per le “fesserie” pubblicate.

La risposta di Feltri

Invece di scusarsi, Feltri ha scelto di rispondere con forza sui social, alimentando ulteriormente la polemica. Il giornalista ha quindi dichiarato di essere stato bersagliato da insulti per aver espresso una sua considerazione personale, sottolineando l’assenza di argomenti dei suoi detrattori.

In un’intervista, Feltri ha rincarato la dose, definendo Tajani “una pistola qualsiasi” e attaccando Gasparri come “il più pirla di tutti”.

Il giornalista ha inoltre racconto di un refuso su Twitter e di come Gasparri, approfittando dell’errore, lo avrebbe preso in giro. Feltri si è sfogato con una pesante invettiva contro il senatore Gasparri, ridicolizzandone le capacità.

La replica finale di Gasparri

Dopo alcuni giorni di tregua, la tensione è riesplosa. Vittorio Feltri è tornare ad attaccato Tajani. Non ha risparmiato neppure Gasparri, definendolo “incapace” e “arrogante”, capace solo di “leccare il piatto della politica”.

Gasparri ha risposto con altrettanto sarcasmo, sostenendo di “leccare solo gelati da passeggio e non le suole di editori generosi”.

L’ultimo scambio vede Feltri (che ha recentemente parlato anche di eutanasia) tweettare: “Povero Gasparri, ritirati che fai schifo”. Gasparri ha risposto:“ A Feltri hanno rubato il telefono e un buontempone scrive cose deliranti a suo nome. Badante già avvisata”.