Virgin Radio in lutto dopo il suicidio di Alex Benedetti: i post social per il direttore da Ringo a Mazzoli

Virgin Radio in lutto per la scomparsa di Alex Benedetti, dj e direttore dell’emittente morto suicida nella giornata di lunedì 10 febbraio 2025 a Milano. In queste ore sono tanti sui social i messaggi di cordoglio dei protagonisti del mondo della radio italiana, da Ringo a Marco Mazzoli.

Morto Alex Benedetti

Alex Benedetti, dj, conduttore radiofonico e direttore di Virgin Radio, è morto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio a Milano. Aveva 53 anni.

Al momento non ci sono dubbi che si tratti di un suicidio: l’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto dal suo ufficio al settimo piano, ripreso dalle telecamere interne del palazzo.

Fonte foto: IPA La sede di Virgin Radio in via Turati a Milano

Benedetti lavorava a Virgin Radio da circa vent’anni: aveva iniziato come programmatore musicale fino a diventare direttore dell’emittente nel 2019.

Virgin Radio in lutto

Virgin Radio in lutto per il suicidio del direttore Alex Benedetti.

Su Facebook l’emittente del gruppo Mediaset ha postato uno sfondo nero, accompagnato dall’emoji del cuore spezzato.

In segno di lutto è stata annullata la serata di gala prevista lunedì sera a Sanremo che avrebbe dovuto inaugurare le attività di RadioMediaset al Festival.

I post social per il direttore, da Ringo a Mazzoli

Tanti i post sui social per la scomparsa di Alex Benedetti da parte dei conduttori di Virgin Radio e di altri protagonisti della radio italiana.

“Goodbye amico. Fai buon viaggio Alex”, scrive su Instagram dj Ringo, storico conduttore dell’emittente.

“Il cuore si è spezzato. Ciao Alex”, commenta Alteria, la cantante che su Virgin conduce il programma mattutino Morning Glory.

“Non ci sono parole che possano spiegare il dolore in questo momento. Scusate”. Così su Instagram Melissa Greta Marchetto, voce di Virgin e Radio 2.

Un’altra delle conduttrici Virgin, Ketty Passa, posta sulle storie di Instagram un cuore spezzato su sfondo nero, seguito da “Così, Alex”.

Cordoglio per la morte di Benedetti anche da parte di Marco Mazzoli. “Siamo tutti senza parole. Addio fratello”, scrive su Instagram lo storico conduttore dello Zoo di Radio 105, che oggi vive e lavora negli Stati Uniti.