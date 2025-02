Morto Alex Benedetti direttore di Virgin Radio, le ipotesi e la presunta lettera: notizia sconvolge Sanremo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lutto nel mondo della radio e choc a Sanremo: è difatti giunta la notizia dell’improvvisa morte di Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio. Il 53enne si sarebbe gettato nel vuoto dal suo ufficio di via Turati, come evidenziato dalle telecamere interne del palazzo, e si tratterebbe quindi di un caso di suicidio. Il direttore che avrebbe anche lasciato una lettera di addio.

Lutto nel mondo della musica: è morto Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio. Il 53enne, stando alle prime informazioni riportate dal Corriere della Sera, si sarebbe tolto la vita gettandosi dalla finestra del suo ufficio.

Alex Benedetti si trovava nella sede della radio, in via Turati a Milano, e secondo le prime informazioni raccolte sull’accaduto si sarebbe gettato nel vuoto dopo aver lasciato una lettera di addio nel suo ufficio.

Sebbene si tratti al momento solo di un’ipotesi, quanto accaduto sarebbe stato ripreso dalle telecamere interne del palazzo, lasciando poco spazio a dubbi. Sul posto è già presente la Polizia, che dovrà ora indagare sulla vicenda.

La carriera di Alex Benedetti

La sconfinata passione di Alex Benedetti per la musica lo aveva portato sin da giovanissimo a lavorare in discoteca, riuscendo poi negli anni ’80 a trovare la sua strada come dj.

Nel 1994 entra a Radio Italia Network, iniziando così il percorso radiofonico che lo ha visto diventare una delle voci più conosciute del panorama italiano.

Il passaggio a Virgin Radio è avvenuto nel 2007, permettendogli di continuare quella crescita che la poi portato, nell’aprile 2019, a prendere le redini della testata in qualità di direttore.

Cena di gala annullata a Sanremo

Ad ora non sono comparsi sui canali ufficiali di Virgin Radio comunicazioni in merito a quanto accaduto, ma una conferma indiretta è arrivata dalla notizia che è stata annullata in segno di rispetto la cena di gala di RadioMediaset a Sanremo.

Virgin Radio è difatti parte del gruppo RadioMediaset, il quale durante le giornate del Festival ha sede a Villa Nobel, storica residenza di Alfred Nobel in riviera che è ora una sede museale. In questa location si sarebbe dovuta tenere la cena di gala della famiglia radiofonica Mediaset, che è stata però annullata.

All’evento avrebbero dovuto partecipare anche gli artisti in gara al Festival di Sanremo e i rappresentanti delle case discografiche. La notizia ha però sconvolto l’ambiente musicale, e annullare la serata è sembrata la scelta più giusta.