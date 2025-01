Violenza sessuale a Palermo, 13enne stuprata in strada: caccia al ragazzo in tutta la città

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanna avanti a Palermo le indagini sulla violenza sessuale subita da una ragazzina di 13 anni, che sarebbe stata violentata in strada nella notte tra sabato e domenica. Gli investigatori sono al lavoro per confermare il racconto della giovane e individuare il ragazzo che sarebbe responsabile della violenza.

Violenza sessuale a Palermo, caccia al responsabile

Sono in corso a Palermo le ricerche del ragazzo che nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio avrebbe violentato una 13enne in strada, nel quartiere Borgo Vecchio.

Stando al racconto della ragazzina e alla testimonianza dell’amica che era con lei, il giovane sarebbe più grande della vittima, come riferisce Ansa.

La violenza sessuale nel quartiere Borgo Vecchio, nel centro di Palermo

Gli investigatori della Squadra mobile della Questura stanno cercando di rintracciarlo per poterlo interrogare.

Il racconto della 13enne

Sulla violenza sessuale hanno aperto fascicoli d’indagine sia la procura ordinaria che quella per i minori. Sono in corso accertamenti per confermare quanto denunciato dalla tredicenne.

Sabato la ragazzina si era allontanata dal reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale dei bambini, dove si trova da giorni assieme alla madre, per andare a Borgo vecchio con un’amica più grande.

Qui, sulla base di quanto raccontato dalle due, avrebbero raggiunto un gruppo di ragazzi.

Con uno di questi la 13enne si sarebbe appartata per un rapporto consensuale, che sarebbe poi sfociato in violenza dopo il no della giovane.

La ragazzina è tornata all’ospedale la mattina di domenica, raccontando di essere stata violentata. Da quanto emerso la sera prima aveva bevuto alcolici e fumato marijuana.

Si era allontanata dall’ospedale

La 13enne si trova da tempo nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale dei bambini di Palermo. Con lei c’è la madre, che ha problemi di dipendenza.

Dallo scorso agosto la ragazzina è seguita in Neuropsichiatria infantile dopo una serie di inserimenti in comunità socio assistenziali da cui è fuggita o è stata dimessa.

È ricoverata nel reparto da circa un mese in attesa dell’inserimento in una comunità terapeutica.