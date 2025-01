Violenza sessuale a Palermo, 13enne stuprata in strada: era scappata dall'ospedale dopo una lite con la madre

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

13enne vittima di violenza sessuale a Palermo: era fuggita dall’ospedale

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, una ragazzina di 13 anni ha subito una violenza sessuale in strada, presso una piazza del quartiere Borgo Vecchio di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, ottenuta grazie al racconto della 13enne e alla testimonianza della madre, la giovane era ricoverata presso l’ospedale Giovanni Di Cristina, noto anche come Ospedale dei Bambini.

La madre si era rivolta alla neuropsichiatria infantile per la cura delle dipendenze da alcol e droghe della figlia. Per questa ragione, la giovane era stata ricoverata alcuni giorni prima.

Tuttavia, i medici avevano acconsentito ad un permesso speciale, consentendo alla madre e alla ragazzina di uscire nell’atrio della struttura a prendere un gelato.

La fuga e lo stupro

Durante il permesso, la 13enne avrebbe litigato con la madre. Era stata precedentemente raggiunta da un’amica più grande e intendeva passare la serata con lei.

Sfuggita al controllo materno grazie all’aiuto dell’amica, si sono perse le tracce della ragazza fino a notte inoltrata. La madre, ovviamente, ha dato l’allarme in ospedale, e i sanitari hanno allertato i Carabinieri.

Rientrata autonomamente in ospedale intorno alle 2 di notte, la 13enne portava su di sé i segni di una notte di eccessi.

Non si reggeva in piedi, era visibilmente ubriaca e probabilmente sotto effetto di stupefacenti. Per scoprire l’avvenuta violenza sessuale, però, è stato necessario attendere la mattina dopo.

La denuncia e le indagini della Procura

Al risveglio, infatti, la 13enne ha confessato ai medici la violenza sessuale, subita in strada nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo.

Il racconto dello stupro è stato confermato dai successivi esami medici sulla ragazzina. L’identità del ragazzo non è ancora nota, e non è chiaro se si tratti o meno di un maggiorenne.

La Procura dei minorenni e quella ordinaria hanno aperto un fascicolo sulla presunta violenza. Il 21 gennaio, invece, i Magistrati sentiranno la 13enne in presenza di uno psicologo.