Violento terremoto in Papua Nuova Guinea, magnitudo 6.8: verifiche sui danni in corso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una violentissima scossa di terremoto è stata registrata in Papua Nuova Guinea. L’intensità della scossa, registrata anche dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma, è stata di 6.8 sulla scala Richter. Inizialmente i sismografi avevano registrato una magnitudo 7. L’epicentro, individuato a 57 chilometri dalla città di Madang, è stato individuato a 53,5 chilometri di profondità. Sono in corso gli accertamenti delle autorità per la verifica di eventuali danni. Il terremoto si è verificato alle ore 10,40 italiane. Nelle scorse ora altri due violenti sismi sono stati registrati in Afghanistan e in Messico.

Terzo violento terremoto in poche ore

Prosegue la striscia di violenti terremoti che, a partire dalle due della notte di sabato in Italia, ha interessato zone del pianeta lontane migliaia di chilometri. L’ultima è stata registrata in Papua Nuova Guinea, ma ancora non si sa se l’evento sismico abbia causato danni a persone o cose.

L’epicentro è stato individuato nei pressi della città costiera di Madang.

Fonte foto: ANSA Una casa distrutta dal terremoto del marzo 2018 in Papua Nuova Guinea

Papua Nuova Guinea situata sull’Anello di Fuoco del Pacifico

I terremoti in Papua Nuova Guinea sono abbastanza comuni. Il Paese, infatti, si trova sull’Anello di fuoco del Pacifico, un punto caratterizzato da intensa attività sismica dovuta all’attrito tra le placche tettoniche.

Pur essendo frequenti e molto intensi, raramente i terremoti che colpiscono la Papua Nuova Guinea hanno conseguenze gravi. Anche se non sono mancati episodi dalle conseguenze devastanti.

Infatti, se si escludono le poche grandi città la maggior parte della nazione è scarsamente popolata e gli edifici sono generalmente costruiti in legno, quindi più resistenti alle scosse.

Ad aprile sette morti causati da un terremoto

Tuttavia, in alcuni casi i terremoti hanno causato danni e vittime. È successo lo scorso aprile, quando un terremoto di magnitudo 7 ha provocato la morte di sette persone in una regione rurale nel nord-ovest del Paese.

A settembre 2022 una scossa di terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter ha causato la morte di dieci persone oltre alla distruzione di centinaia di case.

Inoltre, il sisma risalente a poco più di un anno fa aveva provocato anche danni alle strade e interruzioni di corrente elettrica nel nord della Papua Nuova Guinea, una zona quasi interamente coperta dalla giungla e difficilmente raggiungibile. Il sisma più violento degli ultimi anni risale al marzo 2018, quando 160 persone rimasero uccise a dopo una scossa di magnitudo 7.5 nella regione di Hela.