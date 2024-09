Violento temporale a Soverato e sulla costa ionica della provincia di Catanzaro: allagamenti e forti disagi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Disagi su tutta la costa ionica della provincia di Catanzaro, dove un violento temporale si è abbattuto nella giornata di sabato 31 agosto. Il maltempo ha provocato danni soprattutto nel quartiere Lido del capoluogo calabro e nel Comune di Soverato, con una tromba d’aria e forti raffiche di vento.

Maltempo in Calabria: temporale a Soverato e nella provincia di Catanzaro

Il forte temporale ha provocato fortissimi nubifragi, accompagnati anche da grandine.

A essere particolarmente colpita è stata la zona sud di Catanzaro. Nel quartiere Santa Maria sono caduti 57 mm di pioggia, mentre in zona Lido circa 45 mm in meno di un’ora.

Il maltempo ha provocato danni in diverse località della costa ionica catanzarese, tra cui il Comune di Soverato

Qui, le precipitazioni intense hanno riversato fango e detriti vari sulle strade, rallentando la viabilità del traffico automobilistico.

A Soverato, Comune di circa 8 mila abitanti sulla costa, si sono registrate forti raffiche di vento e una tromba d’aria.

Sono stati segnalati problemi alla circolazione anche sulla statale 106, all’altezza di Copanello di Stalettì, dove si sarebbero verificati rallentamenti a causa dei detriti accumulati sulla carreggiata.

Preoccupazione per le spiagge

I fenomeni si sono spostati sulla costa tirrenica e al momento interessano il Vibonese e il Lametino.

Resta l’allerta in tutta la zona e c’è grande preoccupazione per i bagnanti, che in occasione dell’ultimo fine settimana di agosto affollano gli stabilimenti balneari.

Il maltempo in Sicilia

Lo scorso mercoledì 28 agosto in diversi punti della Sicilia si sono verificati violenti temporali, con numerose le segnalazioni di allagamenti e di danni a oggetti.

Un’intensa grandinata si è verificata in particolare a Gibellina Vecchia, nel Trapanese, dove sono piovuti chicchi di ghiaccio di dimensioni considerevoli.

La grandine ha colpito anche Vicari, nel Palermitano. I chicchi qui sono stati meno grossi ma hanno comunque innescato disagi alla circolazione e allagamenti.