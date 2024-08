Sicilia flagellata dal maltempo e colpita da grandine e tempeste: allagamenti, blackout e strade chiuse

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prosegue l’ondata di maltempo sulla Sicilia. In diversi punti dell’isola, nella giornata di mercoledì 28 agosto, si sono verificati violenti temporali che in alcuni casi si sono trasformati in grandinate. Diverse le segnalazioni di allagamenti e di danni agli oggetti. Alcune strade sono state temporaneamente chiuse al traffico.

Grandine nel Trapanese e nel Palermitano

Un’intensa grandinata si è verificata a Gibellina Vecchia, nel Trapanese, dove sono piovuti chicchi di ghiaccio di dimensioni considerevoli. Non si hanno ancora notizie certe dei danni causati, ma ci si aspetta che numerosi veicoli siano stati danneggiati.

Una forte grandinata ha colpito anche Vicari, nel Palermitano. I chicchi di ghiaccio qui sono stati meno grossi rispetto a Gibellina Vecchia. Hanno comunque innescato disagi alla circolazione e allagamenti.

Blackout all’aeroporto di Palermo: situazione rientrata rapidamente

A causa dei forti temporali, preceduti da una tempesta di fulmini e tuoni, si è verificato anche un breve blackout all’aeroporto Falcone-Borsellino. Lo scalo è andato in tilt dalle 16.23 alle 16.29. La situazione è poi tornata alla normalità.

“Nessun disagio”, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione presente all’aeroporto.

Persone bloccate negli ascensori e case rimaste isolate

Al momento i vigili del fuoco sono impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti bloccati negli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica.

Fonte foto: ANSA

In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantine.

A Santa Flavia ci sono alcune villette rimaste isolate per via della forte burrasca che si è abbattuta nella zona.

A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada.

Problemi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti, nell’Agrigentino, si è verificata una frana in contrada Corriggia.

Strade chiuse al traffico

Le precipitazioni hanno provocato problemi legati alla viabilità anche a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Nell’area sono impegnate due squadre di vigili del fuoco per liberare due persone bloccate al bivio.

Una frana ha inoltre interrotto il flusso sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca” che è stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 43, in località Monreale (PA). Il traffico è stato indirizzato sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo”.