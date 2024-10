Violento scontro tra camion e moto a Capannori vicino Lucca, morto 29enne in sella: la dinamica dell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gravissimo incidente quello si è verificato a Capannori, nella provincia di Lucca, con un violento scontro avvenuto fra un camion e una moto, in seguito al quale un uomo di 29 anni è morto. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’uscita dell’autostrada per Lucca. La vittima è deceduta sul colpo: i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale di Capannori, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Morto un 29enne nello scontro fra camion e moto

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, per la precisione in via del Frizzone, all’uscita dell’autostrada a Capannori, in provincia di Lucca.

La dinamica dell’accaduto e le cause esatte sono ancora in fase di accertamento, ma è stato appurato che lo scontro ha visto il coinvolgimento di un camion, in uscita dall’autostrada, e una moto.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Capannori dell’autostrada, in provincia di Lucca

Chi è la vittima dell’incidente

Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori e l’allerta dell’elisoccorso Pegaso, l’uomo alla guida della moto non è riuscito a sopravvivere. Come riportato da Luccaindiretta la vittima si chiamava Bouchaib Jarmouni, 29 anni, di nazionalità marocchina.

Sul luogo dell’incidente sono giunti un’ambulanza con medico a bordo della Croce Verde di Porcari e la polizia municipale di Capannori, i quali hanno tentato invano di fornire assistenza.

Lucca ai primi posti per incidenti in Toscana

Si tratta dell’ennesimo sinistro che avviene nel territorio lucchese. Il numero degli incidenti stradali nella provincia di Lucca è infatti in crescita negli ultimi tempi, secondo i dati forniti da Aci e Istat.

In assoluto, la provincia di Lucca si posiziona al secondo posto in Toscana per il numero di sinistri registrati nel 2023, una tendenza che non ha mostrato miglioramenti significativi neanche quest’anno.

Su un totale di 1.676 incidenti, soltanto Firenze ha registrato più sinistri, mentre Lucca riesce superare sia Livorno che Pisa in questa negativa graduatoria.

A livello locale, nel dettaglio è lo stesso comune di Lucca a registrare il maggior numero di incidenti, ben 445. A seguire in classifica vi sono Viareggio, Camaiore e proprio Capannori, luogo dell’ultimo sinistro in ordine di tempo.

C’è però un dato positivo, seppure in un contesto nefasto: sebbene i feriti siano in aumento, negli ultimi tempi le vittime degli incidenti stradali sono diminuite, passando da 27 a 19.