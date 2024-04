Violento incidente stradale sulla Jonio-Tirreno (SS682) vicino Reggio Calabria: tre feriti, uno è grave

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sono tre le persone rimaste ferite in un incidente che si è verificato sulla Strada Statale Jonio-Tirreno (SS682) nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile, tra i Comuni di Mammola e Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Una di loro, trasportata e ricoverata all’ospedale S.Maria degli Ungheresi di Polistena, sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

L’incidente avvenuto sulla Jonio-Tirreno (SS682), in provincia di Reggio Calabria

Tre veicoli che stavano viaggiando sulla statale sono rimasti coinvolti in uno scontro semi-frontale poco distante dalla galleria della Limina (lato Cinquefrondi). Lo riporta corrieredellacalabria.it.

Trattasi di due auto e un furgoncino. Il violento impatto ha provocato tre feriti.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale Jonio-Tirreno, poco distante dalla galleria della Limina

Dei tre, quello più grave sarebbe originario di Siderno. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria) ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le prime ricostruzioni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Siderno, che dovranno ora accertare la dinamica dell’incidente.

Secondo una primissima ricostruzione, l’episodio potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato.

L’episodio ha causato parecchi disagi al traffico.

Un altro incidente sulla tangenziale sud a Brescia

Sempre nella giornata di mercoledì 3 aprile, sulla tangenziale sud a Brescia un incidente tra un’automobile e un furgone (avvenuto all’altezza dello svincolo per l’autostrada A35) ha provocato un incendio.

Come riportato da Brescia Today, le persone a bordo della macchina, alimentata a Gpl, sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo.

Il conducente, un uomo di 64 anni, avrebbe riportato traumi e ferite non giudicate gravi: è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzino di 12 anni: per lui, pare, solamente un grande spavento.