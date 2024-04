Incendio sulla tangenziale sud a Brescia dopo l'incidente tra auto e furgone: fiamme allo svincolo con l'A35

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Caos sulla tangenziale sud a Brescia, dove nella mattinata di mercoledì 3 aprile è scoppiato un incendio dopo un’incidente tra un’automobile e un furgone avvenuto all’altezza dello svincolo per l’autostrada A35.

Cosa è successo sulla tangenziale sud a Brescia

Attorno alle 8 di mercoledì 3 aprile, sulla tangenziale sud a Brescia un’automobile ha preso fuoco dopo essersi scontrata con un furgone all’altezza dello svincolo per l’autostrada A35.

Come riportato da ‘Brescia Today’, le persone a bordo della macchina, alimentata a Gpl, sono riuscite a lasciare l’abitacolo in tempo. Il conducente, un uomo di 64 anni, avrebbe riportato traumi e ferite non giudicate gravi: è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzino di 12 anni: per lui, pare, solamente un grande spavento.

Chiusa la tangenziale a Brescia: le ripercussioni sul traffico

La tangenziale è stata chiusa, in direzione Milano, per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della carreggiata. Sono state segnalano code fino a Roncadelle.

Sul luogo dell’incidente, oltre a diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale, per i rilievi e la il traffico.

Gli ultimi aggiornamenti sull’incidente con incendio a Brescia

Il ‘Giornale di Brescia’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto a Brescia: quattro persone sono rimaste coinvolte, nessuna fortunatamente ferita in moda grave.

Tra le prime persone ad accorrere sul luogo dell’incidente per prestare soccorso c’è un agente di polizia penitenziaria, che aveva appena finito il turno di lavoro.

Due delle tre corsie sono state riaperte, ma per l’ingresso in Brebemi è obbligatoria l’uscita alla Mandolossa.