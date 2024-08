Violento incidente fra due auto tra Foggia e Manfredonia: morto uomo di 88 anni, inutili i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale fra due auto, avvenuto tra Foggia e Manfredonia, ha determinato una vittima: si tratta di un uomo di 88 anni, per il quale nulla è stato possibile fare, morto in seguito a uno scontro descritto come violentissimo fra le due vetture. Sul posto gli operatori sanitari e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica e i rilievi necessari.

Incidente tra Foggia e Manfredonia, morto un uomo di 88 anni

Il drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 9 agosto, sulla strada statale 89, l’arteria che connette Foggia a Manfredonia.

La collisione, di straordinaria violenza, è avvenuta in direzione Manfredonia. Un uomo di 88 anni ha perso la vita nello schianto tra le due automobili, una Chevrolet Matiz e una Fiat Tipo, nei pressi di un distributore di carburante Camer.



L’incidente è avvenuto tra Foggia e Manfredonia, sulla Statale 89

La vittima, che si trovava a bordo della Matiz, non è stata ancora identificata ufficialmente, poiché le autorità non hanno rilasciato le sue generalità. Ferita anche l’altra persona coinvolta, al volante della seconda vettura.

La dinamica dello scontro

Le circostanze che hanno portato a questo scontro mortale restano in fase di accertamento, con le forze dell’ordine impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorritori del 118, che hanno utilizzato anche un elisoccorso per gestire l’emergenza.

I vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati in breve tempo per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico. Inoltre, erano presenti gli ispettori ambientali di Civilis di Manfredonia, che hanno collaborato alle operazioni.

Le denunce sui social per la statale poco sicura

La Statale 89 è tristemente nota per le sue gravi criticità in termini di incidenti stradali. Alcune persone sui social hanno lamentato la mancanza di segnaletica verticale, usura avanzata in alcuni tratti della strada e carenze in merito all’illuminazione.

In particolare, però, sono tante le persone che hanno testimoniato come in quel preciso tratto dell’arteria, complice la presenza del distributore di carburante, siano diversi gli automobilisti che svoltano attraversando la doppia striscia continua, facendo inversione di marcia per fare rifornimento.

La presenza di uno spartitraffico centrale, secondo alcuni frequentatori della zona, sarebbe necessaria sulla strada per evitare sorpassi pericolosi e incidenti di questo tipo.