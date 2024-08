Incidente sull'autostrada A1 vicino ad Arezzo: pullman di turisti si ribalta, un morto e diversi feriti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sull’autostrada A1, poco prima del casello di Arezzo per chi viaggia da Roma verso Firenze, dove un pullman di turisti cinesi si è ribaltato finendo contro il guard rail lungo la carreggiata. L’incidente ha provocato almeno un morto e 25 feriti, di cui 2 gravi.

L’incidente sull’autostrada A1 vicino ad Arezzo: pullman di turisti ribaltato, un morto

Il sinistro si è verificato intorno alle 16.45 di domenica 4 agosto, giornata da bollino nero a causa dell’esodo per le vacanze estive.

Il pullman stava viaggiando sulla corsia nord del tratto autostradale. Secondo le prime frammentarie informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto sull’autostrada A1, poco prima del casello di Arezzo

Secondo quanto riportato dal sito Arezzonotizie.it, il guard rail si sarebbe conficcato nel veicolo in seguito al rovesciamento. Le lamiere della barriera laterale sinistra avrebbero sfondato il muso del pullman dopo aver distrutto il parabrezza, penetrando dentro l’abitacolo.

I soccorsi

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.

Sul posto sono giunti l’elicottero Pegaso del soccorso regionale e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco da Bologna.

Si segnalano un ferito trasportato in ospedale in codice rosso, 11 in codice giallo e 12 in codice verde. Tra loro ci sarebbero anche bambini.

Lungo l’A1, già interessata un intenso traffico fin dal mattino, si stanno registrando ulteriori rallentamenti e lunghe code

L’incidente a San Giovanni Bianco (Bergamo)

Nella giornata di domenica 4 agosto, intorno alle 14.30, un altro incidente sulle strade di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, ha provocato la morte di un 65enne.

L’uomo è deceduto in seguito a un frontale tra due auto che stavano viaggiando lungo la statale 470: il violento impatto è avvenuto nella galleria di Camerata Cornello.

Sono rimasti feriti gravemente anche un 34enne e una donna di 30 anni.