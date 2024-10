Vinicius Tobias dedica un tatuaggio alla figlia in arrivo, ma poi il calciatore scopre di non essere il padre

Si tatua il nome della figlia in arrivo, prima di venire a sapere di non essere lui il vero padre. Protagonista di questo episodio è il giovane calciatore dello Shakhtar Donetsk, Vinicius Tobias, che è passato dalla grande gioia di diventare papà alla beffa di scoprire che la figlia non è la sua. La rivelazione è arrivata a un mese dalla nascita, dopo i risultati del test del Dna al quale il 20enne si è sottoposto insieme all’ormai ex compagna Ingrid Lima, influencer molto nota in Brasile.

Il tatuaggio dedicato alla figlia

Il terzino brasiliano dello Shakthar, con un passaggio nelle file del Real Madrid, si era fatto tatuare “Maitê te amo”, dal nome che avrebbe dato alla figlia, quando la neonata era ancora in grembo.

Dalle analisi sulla paternità della nascitura, Vinicius ha scoperto che il padre biologico sarebbe un altro uomo che aveva avuto una relazione Ingrid Lima, la quale ha raccontato la sua versione dei fatti su Instagram.

Vinicius Tobias in azione con lo Shakthar contro il Bologna in Champions League

La versione della madre

“Come tutti già sanno – ha spiegato l’influencer con una storia su Instagram -, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius”.

“Lasciatelo stare. È stata su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maitê fino alla conclusione dell’intervento. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio per il futuro, sperando che possa continuare la sua vita in pace” ha concluso Ingrid Lima.

Chi è Vinicius Tobias

Classe 2004, originario di San Paolo, Vinicius Tobias ha iniziato la sua carriera nell’International, prima di sbarcare allo Shakthar, nel luglio 2001, per un’operazione da 6 milioni di euro.

In seguito alla guerra tra Russia e Ucraina, il 20enne era stato ceduto in prestito al Real Madrid nel 2022, prima di ritornare a vestire la maglietta nero arancione a giugno di quest’anno.