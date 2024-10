Bomba termobarica lanciata dalla Russia in Ucraina, come funziona la potente arma che sventra case e strade

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Russia ha sganciato una bomba termobarica in un quartiere di Vovchansk, città nell’area nord della regione di Kharkiv. Trattasi di un ordigno tra i più potenti tra quelli non nucleari dell’arsenale a disposizione di Vladimir Putin.

Russia sgancia una bomba termobarica: effetto devastante

Le immagini dell’esplosione sono state diffuse dai canali russi e confermate poi da quelli ucraini. Dal video si vede l’arrivo dell’ordigno su una zona già bombardata in precedenza.

Dal filmato si nota quanto lo scoppio sia stato devastante, con edifici e strade distrutti in pochi secondi. Impressionante anche la nube che si leva in cielo subito dopo l’esplosione.

Secondo quanto riferito dai media russi, sarebbe stata usata una ODAB-9000, la più potente vacuum bomb, ossia bomba termobarica, di tipo convenzionale, cioè non nucleare.

L’arma è costruita con 44mila kg di TNT. La potenza di tale bomba termobarica era stata vista soltanto durante un test russo del 2007, quando venne soprannominata FOAB: “Father of all bombs”.

Secondo gli ucraini non è stata usata la “Father of all bombs”

Dall’Ucraina, però, sostengono che non si tratti di una ODAB-9000, bensì di una FAB-3000 oppure di una ODAB-1500: quest’ultima è un’altra bomba termobarica, ma meno devastante rispetto alla FOAB e già usata dai militari di Mosca.

Per gli esperti ucraini una ODAB-9000 avrebbe bisogno di essere rilasciata direttamente sul bersaglio da un bombardiere russo, frenata con un paracadute. Una mossa poco probabile viste le difese aeree nell’area di Kharkiv.

Bomba termobarica: cos’è e come funziona

Le bombe termobariche, chiamate anche vacuum bomb, privano dell’aria la zona in cui deflagrano. Danno così il via a una reazione che le rende molto distruttive.

In particolare, una carica esplosiva sparge combustibile nell’aria, che a contatto con l’ossigeno diviene una nube infiammabile. Questa si fa strada in una frazione di secondo in palazzi e tunnel.

In questo istante una seconda carica innesca l’incendio della nuvola di combustibile, causando un’esplosione ad alta temperatura e un’onda d’urto prolungata. La pressione e il calore che si vengono a creare sono altamente distruttivi.