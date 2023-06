Vincenzo Cordì morto schiacciato a 14 anni da un trattore: aveva preso le chiavi di nascosto ai genitori

Tragedia nel Reggino dove un ragazzo di appena 14 anni è rimasto ucciso schiacciato da un trattore di proprietà della famiglia. Vincenzo Cordì, questo il nome del giovane che ha perso la vita a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. Le dinamiche non lasciano dubbi sul fatto: il ragazzo ha guidato il trattore da un livello all’altro del pendio e il mezzo si è ribaltato. Inutili i soccorsi.

Schiacciato dal trattore ribaltato

È di poche ore fa la notizia del decesso di Vincenzo Cordì, rimasto schiacciato sotto al peso di un trattore. La giovane vittima (14 anni) si trovava alla guida del mezzo, presumibilmente senza le competenze per farlo, quando il trattore si è ribaltato uccidendolo, un caso simile a quello dell’uomo travolto a Bitonto.

La tragedia è avvenuta in un zona impervia della dorsale “Barbasano”, un’area che divide la vallata del Mesima dalla Statale 18. Il luogo del fatidico incidente si trova tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia ed è anche il luogo dove ha sede l’agriturismo che gestisce la famiglia Cordì.

Le chiavi del mezzo trovate in un cassetto

Le dinamiche dei fatti sembrano essere chiare. Il giovane di 14 anni si trovava da solo a bordo del mezzo agricolo. Il trattore, di proprietà della famiglia, non aveva la targa e le chiavi erano chiuse in un cassetto. Vincenzo Cordì, nella serata di ieri, si è messo alla guida del trattore senza avvertire la famiglia, tanto che il padre al momento della tragedia si trovava a valle ed era impegnato nel pascolo con alcuni degli animali dell’azienda agricola.

Dalla conformità del terreno, un’area che divide la vallata del Mesima con la Statale 18, è stata ricostruita la dinamica: il giovane 14enne, per passare da un livello all’altro del pendio e raggiungere il padre nella vallata, ha incontrato una zona impervia. Il trattore si è ribaltato lungo il pendio e ha schiacciato il giovane.

La corsa in ospedale

I soccorsi, Vigili del Fuoco e Polizia, sono giunti sul posto rapidamente non appena appresa la notizia, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Inutile la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Catanzaro. Le condizioni del giovane Cordì erano apparse subito disperate in ambulanza e una volta giunti all’ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il ragazzo aveva fatto preoccupare i genitori in un’altra occasione, quando lo scorso dicembre aveva fatto perdere le sue tracce per quasi un giorno intero. Vincenzo, alla fine, era stato ritrovato a Rosarno, a casa di un amico.