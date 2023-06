Militare 56enne muore travolto dal trattore che stava guidando a Bitonto: ritrovato ore dopo l’incidente

Un tragico incidente ha portato alla morte di un uomo di 56 anni, che è stato travolto dal suo stesso trattore mentre era al lavoro nelle campagne di Bitonto. A lanciare l’allarme i familiari, preoccupati dalla prolungata assenza dell’uomo.

L’incidente a Bitonto

L’incidente nel quale ha perso la vita Gaetano Guastamacchia, 56enne originario di Terlizzi, luogotenente dell’Esercito Italiano in servizio ad Altamura (entrambi comuni del Barese), è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 9 giugno, ma è stato scoperto solo oggi.

L’uomo si era allontanato di casa ieri mattina per andare a lavorare in un fondo agricolo, situato in contrada Torre di Regna, nella frazione Mariotto del comune di Bitonto, facente parte della città metropolitana di Bari, in Puglia.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova contrada Torre di Regna, nella frazione Mariotto del comune di Bitonto

Dopo diverse ore però non ha fatto rientro a casa, il che ha allarmato i familiari, che prontamente hanno avvertito i carabinieri, che si sono messi sulle tracce dell’uomo.

Il ritrovamento di Gaetano Guastamacchia

Il militare 56enne è stato ritrovato intorno alle 7 della mattina di oggi, sabato 10 giugno, nella campagna dove si era recato per lavorare, dopo che familiari, carabinieri e guardie campestri lo avevano cercato in “diversi fondi gestiti dall’uomo”, come riporta RaiNews.

A dare l’annuncio del ritrovamento di Gaetano Guastamacchia è stata la figlia, con un post condiviso su Facebook: “Abbiamo trovato papà, ma purtroppo ci siamo trovati davanti il più brutto degli scenari”.

L’uomo è infatti stato ritrovato privo di vita, incastrato nel trattore con il quale lavorava i campi e che probabilmente stava usando prima dell’incidente mortale.

Una dinamica da ricostruire

E proprio sulla dinamica che ha portato alla morte dell’uomo stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Modugno, con gli accertamenti ancora in corso per provare a ricostruire l’esatto sviluppo dell’incidente, probabilmente avvenuto il pomeriggio precedente il ritrovamento.

Non è escluso che la Procura di Bari possa disporre l’esame autoptico sul corpo del 56enne, per provare a chiarire se l’uomo sia caduto dal mezzo a causa di un malore o se l’intera dinamica è stata frutto di una serie di sfortunati avvenimenti.

Il fondo agricolo nel quale è stato ritrovato Guastamacchia è un uliveto di proprietà di un amico. Sul posto, dopo il ritrovamento, oltre alle forze dell’ordine sono giunti anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.