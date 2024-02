Villa Nobel a Sanremo evacuata per possibile allarme bomba durante una cena con i partecipanti del Festival

Villa Nobel a Sanremo è stata evacuata per un presunto allarme bomba alla vigilia della prima serata dell’Ariston. Nell’edificio era in corso una cena per la 74esima edizione del Festival canzone italiana, organizzata dalle radio del gruppo Mediaset. Al momento non sono ancora chiari i motivi dell’emergenza, ma secondo le prime indiscrezioni, riportate da Adnkronos, al centralino del commissariato sarebbe arrivata una telefonata minatoria che avrebbe fatto riferimento alla presenza di un ordigno.

La cena

Durante la festa con molti protagonisti del Festival, gli agenti hanno comunicato la necessità di sgomberare velocemente la dimora storica di Alfred Nobel. Accorse in massa le forze dell’ordine che hanno chiuso la via Aurelia per effettuare i controlli necessari.

Sul posto sono arrivati anche i nuclei cinofili antiesplosivo della polizia, mentre nell’area è stata predisposta una zona rossa. “La polizia è arrivata con le torce – hanno detto due giovani camerieri in servizio al Corriere della Sera – e ci ha detto di uscire. Si è svolto tutto con grande tranquillità, ma le persone non hanno potuto prendere i loro effetti personali. È rimasto tutto dentro”.

Fonte foto: ANSA

Amadeus e Fiorello in conferenza stampa alla vigilia di Sanremo 2024

Oltre un centinaio le persone che si trovavano all’interno del giardino d’inverno, dove era in corso l’evento “Oltre il Festival”, e che hanno dunque abbandonato l’edificio.

Per strada si sono riversati tutti gli ospiti e i cantanti invitati alla cena, tra cui Giuliano Sangiorgi, The Kolors, Ghali, La Sad, MrRain, Alessandra Amoroso, Geolier, Dargen D’Amico, Sangiovanni ed Emma.

La testimonianza

Tra i presenti anche Francesco Facchinetti, ex Dj Francesco e attuale manager di Mr Rain, che ha raccontato cosa è successo tramite una storia su Instagram: “Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo”.

“Adesso siamo saliti sul van – dice Facchinetti in compagnia di Mr Rain mentre fa ritorno in hotel -. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa… Aspettiamo”.

Sanremo 2024

L’allarme arriva alla vigilia di Sanremo 2024, con 30 cantanti big in gara a sfidarsi dal 6 al 10 febbraio sul palco del teatro Ariston.

A condurre la prima serata a fianco di Amadeus, ci sarà il vincitore della scorsa edizione del Festival, Marco Mengoni.