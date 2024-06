Villa di Raffaella Carrà in vendita all'Argentario, realizzata da Giò Pomodoro: c'è pure l'eliporto, il prezzo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È in vendita la lussuosa villa di Raffaella Carrà all’Argentario. La proprietà in Toscana realizzata dallo scultore Giò Pomodoro è sul mercato, con i suoi oltre 1000 metri quadrati di superficie e la sua vista mozzafiato sull’isola del Giglio. Prezzo e trattativa sono al momento riservati (ma si stima un valore non inferiore ai 2 milioni di euro).

In vendita la villa di Raffaella Carrà all’Argentario, realizzata da Giò Pomodoro

Dopo la villa di Vigna Clara a Roma da quasi 400 metri quadrati (e un prezzo superiore ai 2 milioni di euro), anche la dimora toscana della showgirl scomparsa lo scorso 5 luglio 2021 è sul mercato.

Come riporta il quotidiano La Nazione, la villa si estende su 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni.

Fonte foto: ANSA Raffaella Carrà nel 2018

Ci sono infatti giardini, oliveti, vigneti, un eliporto e uno spazio per ospitare un maneggio.

L’abitazione fu costruita alla fine degli anni ’80 dall’artista Giò Pomodoro, tra i maggiori scultori astratti del XX secolo.

Il prezzo e le caratteristiche

La vendita dell’immobile è gestita dal portale Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo è riservato, ma – riporta Il Messaggero – non sarebbe inferiore ai 2 milioni di euro.

“La villa padronale – scrive l’agenzia – si sviluppa su 3 livelli. Unica per la sua tipologia edilizia è costruita in pietra locale con mura possenti, che regalano una sensazione di benessere e sicurezza”.

“Dal punto di vista artistico – prosegue – l’organizzazione degli spazi risponde alla concezione dell’edificio come una scatola ottico-scultorea, che da una parte raccoglie la luce naturale dalle finestre, convogliandola all’interno in maniera diversa a seconda delle stagioni e delle diverse ore del giorno, dall’altra plasma la luce stessa attraverso la sua proiezione su gli elementi scultorei che diventano decorativi, animandosi e trasformandosi proprio grazie a questi giochi di ombre e luci“.

L’ingresso e le stanze

la residenza presenta – sempre in base alle informazioni riportate dall’agenzia – anche un ampio viale dalla strada principale, che si snoda con un sentiero con antichi alberi di olivo e cespugli di lavanda per condurre all’ingresso della villa.

All’interno, un salone con camino, la cucina con grande dispensa, 7 camere da letto, 7 bagni, sala relax, palestra con ampia vetrata vista mare e due cantine al piano seminterrato, con soffitto a botte in pietra viva e pavimento in cotto.