Video della giornalista del Tg5 commossa durante il coro "Chi non salta comunista è" al funerale di Berlusconi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Piazza Duomo, a Milano, è stata presa d’assedio dai curiosi e dai cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi nel giorno dei funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio. Migliaia le persone scese in piazza, tra comuni cittadini che hanno voluto salutare il Cavaliere e tifosi che hanno accompagnato il feretro con cori da stadio. E tra questi anche uno che ha “commosso” una giornalista.

La giornalista si commuove

A diventare virale, infatti, è stato il video del collegamento del Tg5 con Elena Guarnieri, inviata del telegiornale in piazza Duomo per seguire le esequie del presidente Berlusconi. Durante uno dei vari collegamenti, mentre la giornalista stava raccontando l’atmosfera in piazza in attesa dell’arrivo del feretro, è infatti partito un coro che ha lasciato tutti stupiti.

Mentre la giornalista raccontava dei cori da stadio, dietro di lei un gruppo ha intonato “chi non salta comunista è“, con Guarnieri che si è girata commossa.

Chi non salta comunista è in piazza Duomo, in diretta al TG5 Il Presidente da lassù sono sicuro starà sorridendo 🫡 pic.twitter.com/hSfbidMYJH — Certo. (@marcoteddy94) June 14, 2023

La commozione, va sottolineato, non è tanto per il coro in sé, quanto per il momento che storico che si è vissuto in Duomo. Poco prima, infatti, la giornalista si presentava già con la voce rotta dall’emozione, costretta più volte a schiarirla per farsi comprendere nel corso del collegamento.

Cori per Berlusconi

Ma il “chi non salta comunista è” è stato soltanto uno dei diversi cori cantanti nel corso del pomeriggio a piazza Duomo.

Tra applausi all’arrivo di Meloni e Mattarella a quelli per il feretro di Berlusconi, diversi tifosi rossoneri sono stati protagonisti di continui canti nel corso del pomeriggio. Tra i tanti quello più intonato è stato “Un presidente, c’è solo un presidente“.

Da Arcore al Duomo

Le immagini si erano già viste ad Arcore, dove in mattinata oltre 200 tifosi della Curva Sud del Milan sono arrivati ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, il presidente più vincente della storia del club rossonero.

Tutti con una rosa in mano e alzata al cielo, i milanisti hanno sfilato in corteo arrivando davanti a Villa San Martino per cantare, applaudire e poi ritornare verso Milano per presenziare alle esequie dai maxi schermi in piazza Duomo.