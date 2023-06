Donna ha un malore in piazza Duomo ai funerali di Silvio Berlusconi: portata via in barella dai soccorritori

Attimi di paura in piazza Duomo, a Milano, pochi istanti prima dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele di Milano a 86 anni. Una donna si trovava su un muretto sul quale si trovava insieme ad amici e parenti, quando improvvisamente è stata colta da malore spaventando i presenti.

Malore ai funerali di Silvio Berlusconi

Come riportano le agenzie, una donna ha avuto un improvviso malore in piazza Duomo mentre si attendeva l’inizio dei funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 gennaio a 86 anni.

I parenti e amici che si trovavano con lei hanno subito allertato i soccorsi, che si sono immediatamente attivati per accudire la donna.

Fonte foto: ANSA Una donna ha avuto un malore poco prima dei funerali di Silvio Berlusconi, attimi di panico in piazza Duomo a Milano

Fortunatamente in piazza Duomo erano presenti i paramedici di stanza in occasione della funzione per l’ultimo saluto al Cav.

I soccorsi

I paramedici della Croce Bianca hanno subito soccorso la donna e l’hanno trasportata in barella.

Fortunatamente la donna si è ripresa dopo pochi secondi e ha rifiutato di essere ulteriormente visitata.

Un sospiro di sollievo per i presenti e i congiunti dopo lo svenimento, per il quale si è pensato inevitabilmente al peggio per via della folla presente nella piazza centrale di Milano per partecipare ai funerali dell’ex premier ed ex leader di Forza Italia.

La causa del malore

Le amiche della donna colta da malore hanno spiegato agli inviati degli organi di stampa presenti sul posto che “ha fatto questa mattina prelievi e analisi del sangue“.

Il malore potrebbe essere stato causato, quindi, da un indebolimento dovuto ai prelievi ematici quali si era sottoposta la donna la mattina del 14 giugno, alcune ore prima del grande raduno di cordoglio in piazza Duomo per i funerali di Stato del Cav.

Poco dopo, infatti, lo spavento è stato esorcizzato da un coro di devozione nei confronti di Silvio Berlusconi, quando le amiche hanno intonato: “Ora e per sempre, Silvio Presidente“.

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi andranno in onda sulle reti unificate Mediaset e su Rai 1, ma anche sull’edizione speciale del TgLa7, RaiNews24 e SkyTg24. Ovviamente la funzione sarà trasmessa in streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity e RaiPlay.