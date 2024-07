Vicky Cornell rapinata a Roma in via del Corso, vedova del cantante dei Soundgarden picchiata per il Rolex

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vicky Cornell, la vedova di Chris Cornell – il cantante dei Soundgarden poi Audioslave che si è suicidato nel 2017 -, è stata rapinata in modo violento in pieno centro a Roma, nei dintorni di via del Corso, mentre si trovava tra la folla di turisti e passanti.

Vicky Cornell rapinata a Roma nei pressi di via del Corso

L’episodio si è verificato poco dopo l’ora di pranzo, nei pressi di via dei Greci, una strada piuttosto tranquilla che permette di uscire dalla battutissima via del Corso.

Vicky Cornell è prima stata avvicinata dal rapinatore e poi è stata colpita con un pugno. Quindi è stata derubata: le è stato sottratto un prezioso orologio oro rosa, un Rolex tempestato di diamanti dal valore di 50mila euro.

Fonte foto: ANSA Il cantante Chris Cornell sucidatosi nel 2017

La donna non ha voluto ricevere le cure mediche.

Rapina alla vedova del cantante dei Soundgarden, al via le indagini

Appena si è saputo dell’episodio sono cominciate le indagini che sono condotte dagli agenti del commissariato Trevi che stanno recuperando le immagini di alcune telecamere presenti in zona nella speranza che abbiano immortalato il malvivente così da avere indizi per identificarlo.

I furti a Roma nelle abitazioni dei vip

Roma continua ad essere teatro di furti e rapine, anche a personaggi celebri.

Nelle scorse ore, dei ladri si sono introdotti nella casa del calciatore in forza alla Lazio Mattia Zaccagni e di sua moglie, l’influencer Chiara Nasti, rubando orologi, scarpe, gioielli e borse. Nel mettere a segno il colpo sono riusciti ad aprire la cassaforte.

“Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia.”, il commento rabbioso dell’influencer su Instagram dopo il furto. Già lo scorso novembre lei e il marito si trovarono la casa svaligiata.

Qualche giorno fa è stata vittima di un furto anche la conduttrice Rai Caterina Balivo. Dei ladri, mentre lei si trovava fuori città, si sono introdotti nel suo appartamento nel quartiere Parioli ed hanno svaligiato la casa. La presentatrice ha sporto denuncia.