Chiara Nasti e Mattia Zaccagni derubati di nuovo: furto di gioielli e Rolex, il messaggio su Instagram

Nuovamente derubati l’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio, nonché della Nazionale italiana, Mattia Zaccagni. Come avvenuto in precedenza, anche questa volta i ladri hanno portato via un bottino favoloso: gioielli e un’intera collezione di orologi Rolex, fra le altre cose.

Il messaggio di Chiara Nasti su Instagram

È stata la stessa influencer a informare i fan del furto subito, tramite una storia su Instagram. Il messaggio, durissimo: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia. Pezzi di me*da”.

Non è stato reso noto l’ammontare del danno, ma a giudicare dalle scatole vuote di oggetti preziosi lasciate alla rinfusa sul pavimento si tratterebbe di diverse decine di migliaia di euro.

Fonte foto: IPA

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti.

Il furto di novembre

Si tratta del secondo furto in appartamento che la coppia Nasti-Zaccagni subisce nel giro di pochi mesi: lo scorso 22 novembre i ladri avevano già visitato l’abitazione di via della Camilluccia, nei pressi di Ponte Milvio, condivisa da Chiara Nasti, Mattia Zaccagni e prole.

Quel giorno la coppia vip subì un furto quantificabile in circa 70.000 euro. Fra i preziosi trafugati, anche la collana tempestata di diamanti di Zaccagni con il 20, il suo numero portafortuna.

Già all’epoca si ipotizzò che i due fossero attenzionati da una talpa, qualcuno in grado di comunicare ai ladri i loro spostamenti. L’ipotesi si ripropone oggi con maggior vigore.

Anche in quel caso Chiara Nasti raccontò la disavventura ai suoi follower. “Io, Thiago e Matti stiamo bene, – scrisse – per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona”. “Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno”, concluse l’influencer.

Chiara Nasti vittima di rapina

L’influencer era già stata rapinata a metà aprile 2023. Dopo il fatto si sfogò su Instagram: “Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari”.

“Non ne voglio neanche parlare, tanto le cose materiali si ricomprano. Che con tutto quello che prendono possano comprarci le medicine”, concluse.