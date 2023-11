Furto a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: rubati gioielli per 70 mila euro, il dettaglio dell'antifurto

Furto da migliaia di euro a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I ladri sono entrati nella serata di martedì 21 novembre nell’appartamento di due piani in cui vivono l’influencer e il calciatore della Lazio insieme al figlio Thiago. Al momento del furto la coppia non era in casa.

Furto in casa Nasti Zaccagni

La scoperta di quanto avvenuto è stata fatta attorno alle 20:00. L’appartamento in via della Camilluccia a Roma è stato raggiunto dalle volanti del commissariato di Ponte Milvio per i rilievi e la denuncia.

Gli agenti hanno trovato una finestra forzata. Non è chiaro se Zaccagni e Nasti avessero inserito l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via della Camilluccia si trova nella periferia nord-ovest della Capitale.

Saranno eventuali telecamere di videosorveglianza a fornire maggiori dettagli.

Un danno da 70mila euro

Secondo una prima stima, i ladri avrebbero sottratto beni e gioielli per un valore complessivo di circa 70mila euro.

Una stima più accurata potrà chiarire l’esatto ammontare dei beni trafugati.

La story di Chiara Nasti dopo il furto

Dopo la disavventura, Chiara Nasti ha pubblicato una story su Instagram per raccontare quanto avvenuto ai suoi follower e per rassicurarli sul fatto che sia lei che i suoi cari stessero bene.

“Grazie per i messaggi”, ha scritto Chiara Nasti ai suoi 2 milioni di follower.

“Io, Thiago e Matti stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona”.

“Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno”, ha concluso l’influencer.

Chiara Nasti rapinata

L’influencer era già stata rapinata a metà aprile. Dopo la brutta avventura aveva pubblicato uno sfogo sui social.

“Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari”, aveva scritto su Instagram.

Poi aveva aggiunto: “Non ne voglio neanche parlare, tanto le cose materiali si ricomprano. Che con tutto quello che prendono possano comprarci le medicine”.