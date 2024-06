Viagra contro la calvizie, testato un nuovo farmaco per evitare la caduta dei capelli: come funziona

Il principio attivo del Viagra combinato con la nitroglicerina potrebbe essere efficace contro la caduta dei capelli. Lo sostiene la casa biofarmaceutica Topadur Pharma che ha sviluppato un farmaco sperimentale che, secondo il Ceo Pascal Brenneisen, rappresenterebbe “una svolta nella lotta alla calvizie”.

Il farmaco contro le calvizie

Il farmaco, chiamato attualmente TOP-M119 dal nome della molecola, nasce dall’idea di Reto Naef e Daniel Vasella, rispettivamente ex-manager ed ex amministratore delegato della multinazionale farmaceutica svizzera Novartis.

Il medicinale non è stato ancora testato sull’uomo, ma i risultati delle analisi condotte fin qui, sulla combinazione dei due farmaci che compongono la molecola, sarebbero incoraggianti. Da uno degli studi preclinici sui peli dei roditori emergerebbe come il Viagra migliori la fase crescita attiva del ciclo vitale del capello, mentre un’altra ricerca dimostrerebbe la capacità dei principi attivi di rallentare la caduta provocata dalla ciclofosfamide, usata per la chemioterapia.

Fonte foto: ANSA

Una confezione di Viagra

Gli effetti di Viagra e nitroglicerina

Oltre all’utilizzo come trattamento per la disfunzione erettile, il citrato di Sildanefil, conosciuto come Viagra, è noto anche come aiuto nella cura degli scompensi cardiaci, così come la nitroglicerina, a parte il suo impiego nella creazione di ordigni esplosivi, è una molecola usata in medicina per aumentare il flusso sanguigno grazie alla sua azione vasodilatatoria.

Se si considera che lo scarso apporto di sangue e ossigeno al cuoio capelluto sia uno dei motivi principali che portano all’alopecia androgenetica, tra le maggiori cause delle calvizie, la combinazione dei due farmaci potrebbe rappresentare allora una delle soluzioni contro la caduta dei capelli.

“Grazie all’azione combinata di Viagra e nitroglicerina otteniamo una circolazione sanguigna 1000 volte superiore“, ha dichiarato Reto Naef.

Lo sviluppo del farmaco

Topadur Pharma ha appena sottoscritto un accordo con il fondo di investimento cinese Oshen Holdings SA sia per iniziare i primi trial clinici sull’uomo, sia per commercializzare il farmaco in Cina una volta autorizzato.

“Sulla base dei nostri dati preclinici, riteniamo che TOP-M119 possa diventare un punto di svolta nel trattamento della caduta dei capelli e nel miglioramento della qualità dei capelli. L’accordo di partnership con Oshen ci consente di accelerare lo sviluppo di TOP-M119 e fornire un accesso più rapido ai pazienti”, ha affermato in un comunicato stampa il Ceo della casa farmaceutica Pascal Brenneisen.