EpiMen Plus venduto come integratore ma in realtà contiene Viagra e Cialis: lotti ritirati, chi rischia

Si chiama EpiMen Plus ed è un integratore venduto online che, secondo le promesse della casa produttrice, dovrebbe aiutare le coppie a raggiungere un piacere “migliore e più intenso” grazie a una miscela di alcuni “principi naturali”. In realtà dentro c’è tutt’altro.

Integratore contiene farmaci contro la disfunzione erettile

Il sito ufficiale racconta di un prodotto contenente una “miscela di estratti vegetali di semi di sofora del Giappone”, “melograno, semi di mandorle dolci e corteccia di cannella cinese”.

Il tutto assolutamente naturale e senza “effetti collaterali dannosi”.

Le analisi hanno invece evidenziato la presenza di Sildenafil e Tadalafil, i principi attivi alla base, rispettivamente, di Viagra e Cialis, due farmaci contro la disfunzione erettile.

Farmaci che in realtà non possono essere assunti senza prescrizione medica perché potenzialmente dannosi per determinate categorie di pazienti.

Il marchio è di proprietà di un’azienda di Hong Kong, lo stabilimento produttivo si trova in Cina e il distributore è in Croazia.

E proprio dalla Croazia, tramite il sistema di allerta rapito RASFF (Rapid alert system for food and feed) è giunta la segnalazione raccolta dal ministero della Salute italiano.

I lotti ritirati dal ministero della Salute

Di seguito i lotti ritirati dal ministero della Salute: L20032027, L25032027, L01042027, L10042027, L15042027, L20042027, L25042027, L01052027, L10052027, L15052027, L20052027; L25052027, L15012028, L20012028, L25012028, L30012028, L10022028, L15022028, L20022028, L25022028, L01032028, L05032028, L10032028.

I rischi di Sildenafil e Tadalafil

I principi attivi Sildenafil e Tadalafil non vanno mai assunti insieme. Possono essere assunti solo dietro visita medica poiché dannosi o addirittura fatali per determinati soggetti a rischio.

Non possono essere assunti ad esempio in associazione a determinati farmaci con i quali si cura l’angina.

E non possono essere assunti dalle persone cardiopatiche alle quali sia sconsigliata l’attività sessuale.

Da evitare l’assunzione anche per chi soffra di determinati problemi alla vista correlati a insufficiente irrorazione sanguigna al nervo ottico.

Si rimanda all’avviso sul sito del ministero della Salute.