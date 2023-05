Via libera del Senato al Dl Ponte sullo Stretto: quanto costerà agli italiani e quando iniziano i lavori

Ponte sullo Stretto di Messina, c’è il via libera definitivo del Senato. Con 103 voti favorevoli, 49contrari , e 3 astenuti, il dl è stato approvato dal Senato nel pomeriggio di giovedì 24 maggio. Il provvedimento doveva essere convertito in legge entro il 30 maggio.

L’annuncio di Salvini

Esultano le forze di governo, a cominciare dal vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che parla di “investimenti senza precedenti” per la Sicilia e la Calabria.

Inoltre, secondo Salvini, il Ponte sullo Stretto “farà risparmiare ai siciliani 6 miliardi euro all’anno in collegamenti”.

Il ministro ha reso noto che per la rete stradale nazionale, sono programmati investimenti per circa 15 miliardi di euro. Fra queste anche la Ragusa – Catania, con un investimento di 1,5 miliardi di euro.

Trattasi, secondo il ministro di un’opera “tanto attesa dal territorio che riveste una particolare valenza trasportistica, economica e sociale per la Sicilia orientale”.

Il dibattito

È la mafia, ha sottolineato la presidente dei senatori di Forza Italia Lucia Ronzulli, che, negando la realizzazione di un’opera strategica infrastrutturale, “tiene una Regione isolata. Faccio allora un’altra domanda: vogliamo una Regione libera o una Regione terreno di coltura delle cosche mafiose?”.

Noi vogliamo una Sicilia virtuosa, ha aggiunto, “una Regione che si affacci per la prima volta a un sistema logistico, economico, imprenditoriale, infrastrutturale e commerciale degno di questo Paese”.

Il Ponte sullo Stretto, ha invece commentato l’ex premier e leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, “è un vecchio progetto riesumato per assecondare la velleità più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo suo capriccio“.

“Oggi Salvini è il più grande sostenitore del ponte sullo Stretto, ma solo qualche anno fa era il primo detrattore, sollevando dubbi ‘sull’utilità e i costi” ha commentato infine la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin.

Il progetto

Il progetto tecnico del ponte, come riportato dall’agenzia Agi, ad oggi è costituito da 8.000 elaborati progettuali e prevede: una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri; una larghezza dell’impalcato di 60,4 metri; un’altezza delle torri di 399 metri; un’altezza del canale navigabile centrale di 65 metri per il transito di grandi navi.

Sono 6 le corsie stradali previste (3 per ciascun senso di marcia compresa la corsia di emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno.

Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di “terza generazione” stabile fino ad una velocità del vento di 270 km/h.

Grande attenzione è stata posta alle opere di collegamento: nel progetto definitivo sono previsti 20,3 km di collegamenti stradali e 20,2 km di collegamenti ferroviari. Nel cronoprogramma del governo, il progetto esecutivo dovrà essere approvato entro il 31 luglio 2024. I costi si stimano tra i 13 e i 14 miliardi di euro.