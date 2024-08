Venditti e gli insulti alla spettatrice disabile: la risposta del padre della donna alle scuse del cantante

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Antonello Venditti si è scusato dopo l’incidente accaduto durante un suo concerto, dove ha insultato e deriso una spettatrice disabile, Cinzia Vino, una donna di 49 anni affetta da tetraparesi spastica. La famiglia Vino, residente ad Albino, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Venditti, durante la quale l’artista si è scusato per l’accaduto, spiegando che non era sua intenzione offendere e che gli insulti erano frutto di un malinteso, amplificato dai social.

Venditti, gli insulti alla disabile e le scuse

L’episodio è avvenuto quando il cantante, infastidito da alcuni rumori provenienti dal pubblico, ha reagito in modo offensivo, scimmiottando la spettatrice e chiamandola con epiteti inappropriati.

Venditti, non comprendendo la situazione, ha creduto che si trattasse di un contestatore. Solo successivamente gli è stato spiegato che la donna soffre di una grave disabilità.

Antonello Venditti sul palco durante un concerto

Come riporta la Repubblica, la famiglia ha deciso di accettare le scuse sottolineando che tutti possono sbagliare, anche se il momento più doloroso è stato quando un addetto alla sicurezza aveva tentato di spiegare al cantante la situazione, senza però riuscire a farlo desistere dal suo atteggiamento.

La passione di Cinzia Vino per la musica

Per la famiglia, Cinzia non è una “ragazza speciale”, come molti l’hanno definita, ma semplicemente una figlia amata e al centro della loro vita.

Cinzia ama la musica e partecipa spesso ai concerti dei suoi artisti preferiti.

Pochi giorni prima, infatti, si era divertita a un evento dei Pooh, dove era stata coinvolta in modo affettuoso dal gruppo.

L’invito a un concerto

Dopo l’incidente, molti spettatori presenti si sono avvicinati alla famiglia per esprimere solidarietà e apprezzamento per la compostezza dimostrata.

Alcuni hanno lodato la loro reazione, definendoli “una famiglia speciale”.

Venditti ha promesso di farsi perdonare, magari con un invito a un suo futuro concerto.