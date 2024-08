Antonello Venditti a Barletta prende in giro una spettatrice disabile: "Vieni qua, stron*a", poi le scuse

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il concerto di Antonello Venditti a Barletta, tenutosi nel suggestivo Fossato del Castello, si è trasformato in un episodio controverso che ha suscitato indignazione tra i presenti e acceso il dibattito sui social. La serata, che doveva essere all’insegna della musica e della convivialità, è stata segnata da una reazione brusca e volgare del cantautore romano nei confronti di una persona del pubblico.

Antonello Venditti, cosa è successo a Barletta

Durante l’esibizione, infastidito da alcuni versi provenienti dalla platea, Venditti ha iniziato a imitare i suoni e ad attaccare verbalmente il responsabile, invitandolo ad avvicinarsi con toni offensivi.

Successivamente, uno steward è salito sul palco per informare il cantante che quei versi provenivano da una giovane in carrozzina, una ragazza disabile che, a causa di un problema di salute, manifestava riflessi involontari.

Nonostante anche parte del pubblico avesse cercato di segnalare la situazione, Venditti ha risposto in maniera dura, sostenendo che l’educazione fosse un principio valido per tutti, indipendentemente dalle condizioni personali.

Le polemiche sui social

La sua affermazione, volta a ridimensionare l’accaduto, ha invece acuito il malcontento tra i presenti, che hanno percepito il gesto come insensibile e inappropriato. I genitori della ragazza, pur visibilmente colpiti, hanno scelto di non replicare alle offese.

Nel frattempo, il video dell’accaduto è stato diffuso sui social, generando una vasta ondata di commenti critici nei confronti di Venditti.

Antonello Venditti sul palco

Molti utenti hanno espresso solidarietà alla famiglia della giovane, sottolineando come l’episodio abbia macchiato la serata e l’immagine del cantautore.

Le scuse di Venditti su Facebook

In seguito alle polemiche, Venditti si è scusato pubblicamente attraverso un post su Facebook. Ha spiegato di non essersi accorto della situazione reale, credendo che si trattasse di una contestazione politica.

Ha espresso rammarico per l’errore e ha chiesto scusa alla ragazza, sottolineando la stima per la sua famiglia e il dispiacere per l’equivoco.

Nel 2022 Venditti raccontò di essere stato bullizzato da giovane e di aver trovato conforto nello studio del pianoforte.