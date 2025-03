Vauro prega per Papa Francesco e lancia una stoccata a Elly Schlein: "Sicuramente è la meno comunista"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Vauro Senesi ha dedicato un post e un’intervista a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per un’infezione polmonare. Il vignettista ha dichiarato si sentire una vicinanza al Pontefice e non ha risparmiato una battuta rivolta a Elly Schlein sul tema del comunismo.

Il post di Vauro dedicato a Papa Francesco

Lo scorso 18 febbraio, pochi giorni dopo il ricovero di Papa Francesco, sui suoi canali social Vauro aveva scritto un post dedicato a Bergoglio.

“Non so se Dio prenderà in considerazione la preghiera di un ateo comunista ma Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui ed io lo farò”, aveva scritto Vauro, raccogliendo molti like e commenti tra i suoi follower.

Vauro: “Sento molta empatia verso Papa Bergoglio”

Intervistato dal quotidiano La Stampa, Vauro ha confermato la sua vicinanza a Papa Francesco, sostenendo che anche gli atei possono pregare perché “possono credere nella spiritualità” e nell’empatia umana. Empatia che il Papa, secondo Vauro, possiede.

“Ho agito d’istinto, ho scritto il post in due secondi. Ho molta stima per la figura di Papa Francesco”, ha detto Vauro Senesi. Una stima che nasce dal coraggio mostrato da Bergoglio nel “denunciare i responsabili delle guerre, a partire dall’industria delle armi”.

“Lottare per la pace è prioritario e penso che quella del Papa sia l’unica voce autorevole che si sta levando contro questa sottocultura bellicista e guerrafondaia che trova un coro unanime nell’informazione anche laica”, ha aggiunto il vignettista e scrittore toscano.

Vauro, Elly Schlein il Papa e il comunismo

Il Papa ha incassato anche la solidarietà dei musulmani della Grande Moschea di Roma, un dettaglio che ha dato a Vauro lo spunto per parlare dei “nemici del Papa” che forse non stanno pregando per lui “pur avendo i titoli per farlo più di me”.

Vauro ha aggiunto che l’empatia che lui sente verso Papa Francesco si vede anche nel modo in cui lo disegna, con un tratto più morbido rispetto a Wojtyla o Ratzinger: “Francesco non pontifica eppure il pontefice. Di gente che pontifica ne abbiano già troppa in giro”.

Infine, una battuta sulla segretaria del Partito Democratico in risposta alla domanda “chi è più comunista tra lei e il Papa”. “Fra me e il Papa non lo so, ma so che sicuramente Elly Schlein è la meno comunista di tutti noi”.