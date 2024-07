Vasto incendio al parco della Marcigliana vicino Roma: a fuoco un deposito di gomme in via Salaria, fumo denso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio ha colpito il parco della Marcigliana a Roma, partendo da un cumulo di sterpaglie e investendo rapidamente un deposito di gomme di un concessionario d’auto vicino a via Salaria e via di Santa Colomba. Le cause del rogo sono ancora ignote, ma non si esclude un atto doloso. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato aziende e un casolare con trattori e cisterne di gasolio, rendendo difficile l’intervento di vigili del fuoco e volontari.

Incendio nella riserva della Marcigliana a Roma: fumo denso

L’incendio ha avuto origine intorno alle 15 di sabato 27 luglio, trovando combustibile in un’area interessata da sterpaglie nel parco della Marcigliana, alle porte di Roma.

Il fuoco, alimentato dal vento, ha raggiunto in breve tempo un deposito di gomme di un concessionario di automobili presente nella riserva, all’altezza di via Salaria e via di Santa Colomba.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è divampato nel parco della Marcigliana, alle porte di Roma

Fumo denso alla Marcigliana: a fuoco deposito di gomme

Dal deposito di pneumatici, le fiamme si sono rapidamente espanse all’interno della riserva, spinte dal vento, andando a bruciare ampie zone di vegetazione senza sosta.

Il fumo denso e nero proveniente dagli pneumatici in fiamme ha complicato ulteriormente la situazione. Le prime indagini suggeriscono che l’incendio sia iniziato da sterpaglie, per poi raggiungere rapidamente il deposito di gomme.

Il fronte del fuoco si è esteso fino a minacciare un casolare sulla collina del parco, che contiene trattori e cisterne di gasolio, aumentando i rischi.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile stanno cercando di proteggere l’edificio e hanno richiesto un Canadair per domare l’incendio.

Roma vittima degli incendi

Non è stato l’unico rogo della giornata a Roma: quasi in contemporanea, un vasto incendio ha colpito via di Pietralata, con le fiamme che hanno raggiunto la clinica Nuova Itor.

Intorno alle 14, anche altri roghi hanno colpito ampie aree boschive nei dintorni di Rignano Flaminio e Calcata, senza causare danni a strutture o persone.

Verso le 18:30 un altro incendio di vaste proporzioni ha colpito una zona boschiva a Castel Madama, con le fiamme che hanno rapidamente creato un esteso fronte di fuoco, lambendo alcune abitazioni vicine. Diverse famiglie sono state evacuate e messe in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno richiesto l’intervento di un elicottero per controllare l’incendio.

Da tempo, i sindacati dei vigili del fuoco, come la Fns Cisl, chiedono un aumento delle risorse e dei mezzi a disposizione, richiesta sostenuta anche dalle associazioni di protezione civile.