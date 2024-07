Incendio in zona Pietralata a Roma con fiamme nella clinica Nuova Itor e dietro l'ospedale Pertini: fumo nero

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un vasto incendio ha colpito un’area di sterpaglie in via di Pietralata a Roma, nelle immediate vicinanze dell’ospedale Sandro Pertini, con le fiamme che si sono estese fino a minacciare la clinica Nuova Itor. Il fuoco ha causato momenti di panico nella struttura specializzata in dialisi, a causa di un condizionatore che si è incendiato e per il denso fumo, che ha reso necessaria l’evacuazione dei pazienti. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.

L’ennesimo incendio che ha colpito Roma nelle ultime settimane ha avuto origine in via di Pietralata 160, nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini dove ha preso fuoco una vasta zona interessata da sterpaglie.

Le fiamme, che si sono propagate con grande velocità nel primo pomeriggio di sabato 27 luglio, hanno raggiunto anche la clinica Nuova Itor, con diversi pazienti ricoverati in dialisi o pervenuti per le urgenze.



L’incendio è avvenuto in via di Pietralata a Roma

Vigili del fuoco nella clinica: condizionatore prende fuoco

Un condizionatore presente al quarto piano dello stabile ha preso fuoco, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti in tempi rapidi per estinguere il rogo.

L’intervento dei pompieri ha avuto inizio alle 15.40, quando la sala operativa ha mandato diverse squadre dalle sedi di Nomentano, Tuscolano I e Centrale, con tre autobotti e carri autorespiratori per prestare soccorso anche ai pazienti.

Evacuati i pazienti della clinica Nuova Itor

A causa del fumo denso che ha pervaso la clinica, i pazienti non autosufficienti sono stati trasferiti nei corridoi, mentre quelli in grado di camminare sono stati portati al piano terra.

Sono state ore molto concitate: la tensione è durata almeno fino alle 18, quando l’incendio è stato portato sotto controllo anche grazie al massiccio intervento delle associazioni di protezione civile. Cessato il pericolo, il personale della clinica ha riportato i pazienti nelle loro stanze.

Polemiche per i soccorsi insufficienti

Sono giornate a dir poco complicate dal punto di vista degli incendi a Roma e provincia, con i casi che si accavallano uno dopo l’altro, ogni giorno. La macchina dei soccorsi spesso viene spinta al limite, e le risorse non sono sufficienti per fronteggiare la situazione.

“Ancora una volta dobbiamo segnalare la presenza di una sola autobotte per tutta Roma e provincia” ha commentato Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma e Rieti, riportato da Repubblica.

“Per garantire ulteriori autobotti dobbiamo sospendere altri automezzi come le autoscale fondamentali per il soccorso urgente. È necessario aumentare organico al comando di Roma” ha ammonito Ciofi.

Una richiesta senz’altro giustificata: in concomitanza del rogo in via di Pietralata, il fuoco colpiva anche in via Scorticabove e in zona Castel di Leva.