Vasto incendio a Zuccarello vicino Savona: densa nube di fumo nero, vigili del fuoco contengono le fiamme

Ennesimo incendio di inizio settimana in Italia, con le fiamme che sono esplose all’improvviso in località Zuccarello, nella provincia di Savona. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato all’improvviso nel pomeriggio di lunedì 21 agosto. La situazione, sebbene inizialmente critica, è stata controllata grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e dei volontari dell’Antincendio Boschivo.

Fiamme e fumo nero

Il prodotto dell’incendio è stato immediatamente ben visibile alle spalle di Zuccarello, con le fiamme che si sono sprigionate con forza in pochi istanti, generando una densa nuvola di fumo.

Numerose chiamate di emergenza hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno immediatamente mobilitato squadre terrestri e mezzi aerei per affrontare l’emergenza incendio.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio ha interessato l’area di Zuccarello, in provincia di Savona

L’intervento

L’incendio ha trovato terreno fertile in una zona impervia, ma per fortuna è stato circoscritto rapidamente in una zona che non va a minacciare le abitazioni circostanti.

La tempestiva risposta dei volontari Aib e dei vigili del fuoco ha permesso di limitare l’espansione delle fiamme, ma il vento che soffia con intensità ha complicato le operazioni di spegnimento.

Mezzi aerei al lavoro

Nella lotta contro l’incendio, sono state messe in azione tre risorse aeree, un elicottero e due canadair. Questi mezzi hanno lavorato incessantemente per domare il rogo e arginare ulteriori danni.

L’elicottero regionale ha preso parte alle operazioni di spegnimento, effettuando lanci strategici per limitare la propagazione delle fiamme. Il coinvolgimento di queste risorse aeree è risultato fondamentale nella lotta contro l’incendio, soprattutto considerando il terreno accidentato in cui si è sviluppato.

Incendi di giornata

Lunedì 21 agosto diversi incendi hanno colpito la Penisola, fra i quali un rogo molto vasto scoppiato nell’area di Gallipoli. Le fiamme, manifestatesi con veemenza vicino alla Statale 101, hanno richiesto il supporto dei Canadair per essere domate.

Le operazioni di gestione si sono rivelate complesse a causa di diversi focolai simultanei, lasciando intendere una possibile origine multipla.

Allo stesso tempo, un altro incendio si è verificato nel centro di Bergamo, dove le fiamme hanno avvolto una palazzina in ristrutturazione. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, il fuoco ha persistito, oscurando il centro città con una colonna di fumo nero. Le indagini sono in corso per determinarne l’origine e l’estensione dei danni.