Incendio a Gallipoli in provincia di Lecce: le fiamme minacciano la Statale 101, Canadair in azione

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Le fiamme si sono scatenate lunedì 21 agosto nell’area di Gallipoli, dando inizio a una devastazione senza tregua della rigogliosa vegetazione circostante. L’incendio, di dimensioni rilevanti, ha preso vita a metà giornata, manifestandosi con veemenza nelle vicinanze della statale 101. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, con il supporto dei Canadair.

Il rogo

L’incendio si è propagato all’interno del territorio che si estende tra la Città Bella e la suggestiva località di Sannicola. Diverse squadre appartenenti al corpo dei vigili del fuoco dell’unità provinciale è stato rapidamente schierato per contenere le fiamme.

Il rogo si è sviluppato in maniera rapida, trovando terreno fertile per la sua espansione in un’area particolarmente esposta ai venti.

Fonte foto: Tuttocittà Il rogo che ha colpito Gallipoli si è esteso rapidamente, arrivando a minacciare anche la Statale 101

L’intervento

La gestione dell’incendio si è rivelata una sfida di notevoli proporzioni, probabilmente a causa della complessità dei diversi focolai che si sono sprigionati.

Tale circostanza ha alimentato il sospetto che l’incendio possa aver avuto origine in più punti simultaneamente, complicando ulteriormente gli sforzi di contenimento.

Mezzi aerei in azione

La situazione si è rivelata tanto critica da costringere gli operatori del numero d’emergenza 115 a richiedere rinforzi all’intervento da parte dei colleghi appartenenti al Nucleo elicotteri.

In un’azione sinergica, i pompieri stanno attivamente operando per arginare l’avanzata del fuoco, servendosi di risorse aeree quali i Canadair, che stanno già operando nel territorio.

Minacciata la statale

I cittadini e le autorità competenti seguono con ansia e apprensione lo sviluppo della situazione, poiché la minaccia delle fiamme si estende vicino alla strada statale 101, arteria di fondamentale importanza per la mobilità locale e regionale. L

e speranze sono indirizzate verso una rapida ed efficace risposta delle squadre antincendio, le quali stanno dimostrando un impegno straordinario nell’affrontare questa emergenza ambientale.

Incendio a Bergamo