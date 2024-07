Vasco Rossi attacca Matteo Salvini durante il concerto di Bari: cos'ha detto contro il leader della Lega

Vasco Rossi, durante il concerto che ha tenuto a Bari il 30 giugno, ha attaccato frontalmente e in modo diretto Matteo Salvini, dando “dell’ignorante” al leader della Lega nonché viceministro del governo di Giorgia Meloni. Lo scorso giugno, la rockstar, sempre dal palco, se l’era presa anche con la stessa premier.

Vasco Rossi, concerto di Bari: l’attacco a Matteo Salvini

Il ‘Blasco’, nel corso del concerto di Bari, quando ha intonato il celebre brano Basta poco, ha scelto di fare una variazione ‘politica’ sulla canzone, sbeffeggiando il numero uno del Carroccio.

“Basta poco per essere intolleranti, ditelo a Salvini”, ha scandito il rocker di Zocca. Poco dopo il secondo affondo, ancora più duro: “Basta poco, basta esser solo un po’ ignoranti, come Salvini”.

L’attacco a Giorgia Meloni

Lo scorso giugno, Vasco, nel corso del suo 30esimo concerto a San Siro, se l’era presa con la premier. Nel cantare Asilo republic aveva citato direttamente “Giorgia”.

“E allora vedrete con la polizia che la situazione ritornerà, come prima, più di prima – aveva intonato Vasco – Giorgia! T’amerò (yeah), Giorgia t’amerò”. Quindi si era rivolto al pubblico: “Siamo sempre qui, lucidi e vivi finalmente a Milano! Noi siamo qui questa sera per fare rock, è lo spettacolo più potente dell’universo, è il primo dei magnifici sette: sette volte sette San Siro”.

Nel medesimo concerto, l’artista modenese aveva poi dedicato apertamente Gli Spari sopra a “tutti i farabutti che governano questo mondo”.

Vasco Rossi contro la “destra estremista”

Non sono una novità le critiche del cantante ai leader di Fratelli d’Italia e Lega. Già nell’ottobre 2021, nel corso della conferenza stampa tenuta a Milano per presentare l’album Siamo qui, aveva tuonato contro i due politici

“C’è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione”, aveva affermato Vasco.

“I toni di Meloni e Salvini – aveva aggiunto – sono toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi. Io faccio musica, porto gioia, faccio questo nella vita. C’è gente che soffia sul fuoco, sapete chi sono”.