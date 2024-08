Vannacci fonda un suo partito? Il nome sarebbe pronto ma Matteo Salvini nega tutto: "Ricostruzioni surreali"

Nessuno spazio per il partito di Roberto Vannacci. Lo mette in chiaro il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, smentendo le voci di una nuova formazione politica pronta a nascere attorno alla figura del generale, che all’ultime europee ha portato in dote alla lista del Carroccio un bacino di oltre 500mila preferenze. Voti che il vicepremier non ha intenzione di lasciarsi scappare in direzione del progetto de “Il mondo al contrario”, che sarebbe però in via di sviluppo.

Il partito di Vannacci

Su ispirazione del controverso libro pubblicato dal militare si è, infatti, già creato un comitato culturale, il cui presidente, Fabio Filomeni, ha parlato di “nuova avventura politica” per la quale gli iscritti si sentirebbero “pronti”.

Interpellato da La Stampa, il coordinatore per il Nord-Est de “Il mondo al contrario”, il giornalista Marco Belviso, ha confermato il progetto, rivelando di aver “diviso l’Italia in sei aree, corrispondenti alle circoscrizioni per l’Europa. Ognuna ha il proprio coordinatore territoriale”.

Roberto Vannacci a Pontida per la festa della Lega

I sostenitori de “Il mondo al contrario”

Stando alle ricostruzioni di stampa, l’annuncio potrebbe arrivare già alla festa nazionale convocata a Viterbo il 19 e 20 settembre. Il nuovo partito di Vannacci avrebbe già alcuni nomi papabili, qualcosa come Patrioti Italiani o Europa Sovrana, e soprattutto il sostegno di ex ufficiali e militari di grado.

Alla base del movimento ci sarebbero i comitati “Noi con Vannacci”, fondati dall’ex leghista Umberto Fusco, anche lui militare, e il gruppo “Gli amici del Nord Est X Vannacci” di Belviso, con tanto di richiamo nel nome alla Decima Mas.

La smentita di Salvini

Tutte ricostruzioni di cui Matteo Salvini non vuol sentire parlare: “Vannacci sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre. Ci sarà Roberto Vannacci, con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace” ha detto in una diretta Instagram il vicepremier dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni durante il soggiorno a Ceglie Messapica.

“Gli italiani gli hanno dato oltre mezzo milione voti, Roberto Vannacci potrà fare tanto per la Lega e l’Italia combattendo le nostre battaglie a Bruxelles” ha sottolineato ancora il segretario del Carroccio.

“La sinistra attacca la Lega e il governo. Qualche giornale si inventa i partiti di Vannacci che non ci sono. Stamattina ho sentito via sms Vannacci, noi ci ridiamo su, sopra queste ricostruzioni surreali che hanno la credibilità di Topolino“, ha aggiunto Salvini.