Vannacci attacca l'identità di genere con l'identità di età: "Se uno si sente donna allora io mi sento 20enne"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La campagna elettorale per le elezioni europee è al rush finale e uno dei protagonisti delle ultime settimane è stato sicuramente Roberto Vannacci. Oggi, martedì 4 giugno, il generale è tornato per l’ennesima volta al centro delle cronache per una frase sull’identità di genere: “Se uno si sveglia e si sente donna, allora io posso sentirmi un 20enne”.

L’identità di genere secondo Vannacci

Il candidato della Lega ha rilasciato alcune dichiarazione destinate a far discutere a margine della conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa Estera a Roma.

Secondo Vannacci, infatti, “insegnare l’ideologia di genere nelle scuole è una prevaricazione del senso comune”. Ma non solo:

Io domani mi sveglio e mi sento una donna e tutti mi devono chiamare come una donna. Io a questo punto rivendico l’identità di età. Se domani mi sveglio e mi sento un ventenne mi devono cambiare l’età sui documenti e devo poter andare in banca a chiedere un mutuo da ventenne.

Secondo il generale, sono ormai date per assodate “teorie mistificatorie” che si baserebbero “non sulla la realtà ma sulla percezione di sé”.

“Allora o lo si applica per tutto o non lo si applica per nessuno”, è la chiosa di Vannacci.

La previsione di Salvini: “Sarà tra i più votati”

Intanto il leader del Carroccio Matteo Salvini spende parole al miele per il generale.

Il segretario leghista ha incoronato il proprio candidato ai microfoni dei cronisti che lo hanno intercettato dopo la conferenza stampa alla Camera sugli emendamenti del “Salva Casa”.

“L’8 e il 9 gli italiani faranno la loro scelta – ha detto Salvini – E dall’aria che tira penso che la Lega andrà molto bene in tutta Italia e a occhio penso che Vannacci sarà uno dei candidati più votati, ma non del nostro partito, di tutta la politica italiana”.

Il segretario e il generale insieme sul palco

Giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 18, in piazza Santi Apostoli a Roma, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale della Lega.

Vannacci, che nelle ultime settimane è finito più volte nella bufera, sarà sul palco insieme a Salvini.