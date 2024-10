Valeria Vertaglio morta investita a Napoli, il padre ricoverato per un malore: sotto choc il 22enne al volante

L’onda lunga del dramma. Martedì 1 ottobre, intorno alle 8:30, Valeria Vertaglio è morta a Napoli, investita dalla Fiat Panda guidata da un 22enne mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Alessandro Volta. Aveva appena portato a scuola i suoi due figli. Alla notizia del decesso, suo padre ha accusato un malore, venendo ricoverato in ospedale. Al pronto soccorso del Pellegrini è invece stato portato il conducente dell’auto, sotto choc.

La dinamica dell’incidente: come è morta Valeria Vertaglio

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, Valeria Vertaglio sarebbe stata travolta mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali lungo la corsia riservata di via Alessandro Volta, in direzione San Giovanni, dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Inutili i tentativi di rianimarla, l’urto con la Fiat Panda l’avrebbe infatti sbalzata per una decina di metri: la 42enne sarebbe morta sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è morta Valeria Vertaglio, in via Alessandro Volta, nei pressi di via Ruin

L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza del parcheggio.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono effettuati dalla polizia locale.

Sotto choc il conducente alla guida della Fiat Panda

Il 22enne al volante della Fiat Panda è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, soto choc.

Gli agenti, dopo aver parlato col pm di turno, hanno:

sequestrato l’auto

ritirato la patente al 22enne

al 22enne sottoposto il conducente a esami tossicologici

consegnato la salma all’autorità giudiziaria per l’autopsia

Malore per il padre di Valeria Vertaglio

Valeria Vertaglio era sposata e madre di due bambini, entrambi iscritti alle scuole elementari.

La notizia del decesso ha sconvolto suo padre, che secondo quanto riferito dal Mattino sarebbe stato ricoverato in seguito a un malore.

L’incidente mortale che ha coinvolto Valeria Vertaglio è il 21° registrato a Napoli nel 2024.