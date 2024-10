Napoli, Valeria Vertaglio morta investita da un ragazzo sulle strisce: aveva appena lasciato i figli a scuola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna, Valeria Vertaglio, è stata investita e uccisa da un’auto guidata da un 22enne nella mattinata di martedì 1° ottobre a Napoli. Aveva appena lasciato i figli a scuola.

Donna investita e uccisa a Napoli: le prime informazioni

Secondo le prime notizie riportate dall’agenzia ANSA, la vittima aveva appena accompagnato i figli a scuola quando è stata travolta da una Panda in corrispondenza delle strisce pedonali. L’urto l’avrebbe spinta in avanti per una decina di metri, facendola morire sul colpo.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunto il personale del 118, ma purtroppo per la donna, di 42 anni, non c’era già più nulla da fare. Gli uomini della Polizia locale hanno avviato i rilievi del caso per fare completa chiarezza su quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente è avvenuto in via Volta, all’altezza del parcheggio Brin

L’automobile che ha travolto la donna lungo la corsia riservata di via Volta in direzione S. Giovanni, all’altezza del parcheggio Brin, era guidata da un ragazzo di 22 anni.

Il conducente del veicolo è stato portato in stato di shock al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini.

Dopo aver informato il Pm di turno su quanto avvenuto attorno alle ore 8,30 di martedì a Napoli, gli agenti hanno disposto il sequestro del veicolo, messo la salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria e sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente dell’auto, al quale è stata ritirata la patente.

Chi era Valerio Vertaglio

Come riportato da Il Mattino, la vittima di Napoli si chiamava Valeria Vertaglio.

Il padre della donna, quando ha scoperto quanto accaduto alla figlia, ha accusato un malore.

Ventunesimo incidente mortale nel 2024 a Napoli

Quello avvenuto nella mattinata di martedì 1° ottobre è il 21esimo incidente mortale avvenuto nella città di Napoli nel corso del 2024.

Nella giornata di sabato 28 settembre, sempre a Napoli, un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’automobile guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta.

“Dolore profondo” per la morte di Valeria Vertaglio

Il presidente della Commissione lavoro e giovani Luigi Musto ha espresso il suo cordoglio per la morte della donna. Le sue parole riportate da Napoli Today: “La perdita di una vita in queste circostanze è un dolore profondo che colpisce tutta la comunità. Non è più accettabile che continuino a verificarsi incidenti mortali in un’area così frequentata, soprattutto vicino a scuole ed edifici pubblici. Dobbiamo fare in modo che episodi simili non accadano più. È necessario effettuare un sopralluogo immediato e adottare misure che garantiscano maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, in particolare nelle corsie preferenziali, spesso scenario di gravi incidenti come quello di oggi”.

Anche Roberto Sarno, consigliere della Municipalità 4 di Napoli, ha commentato la notizia: “Sto lavorando da mesi per migliorare la sicurezza stradale lungo questa tratta, consapevole dei rischi elevati per chi la attraversa. Quest’ultimo incidente, che ha spezzato la vita di una madre, conferma l’urgenza di mettere in atto strumenti preventivi per evitare simili tragedie. È fondamentale intervenire per proteggere i cittadini”.